Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-До теми про Безвіз повертаюсь лише з тієї причини, аби наші мудрагелі: Петро Порошенко і Павло Клімкін знову не пошили українців у дурні.Отже Комітет Європарламенту із закордонних справ вчергове розгляне питання надання Україні безвізового режиму, і лише після цього питання Безвізу потрапить на розгляд до Європарламенту. (Нагадаю, що 27 вересня інший профільний комітет Європарламенту, а сме Комітет Європарламенту з громадянських свобод і внутрішніх справ проголосував за внесення України до списку країн, з якими ЄС вводить безвізовий режим).Однак, скажу чесно! Рекомендації Європарламенту - тут не грають вирішальну роль. Необхідно, щоб всі країни Шенгенської зони погодитилися на надання безвізового режиму громадянам України. Проте якщо бодай одна країна не буде згодна - Безвіз може провалитись. Серед таких країн є, скажімо, Нідерланди.Крім того, 11 жовтня питання надання Україні безвізового режиму повинні розглянути ще на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу. Потім рутинні переговори між країнами Шенгену.Ну, але ж якщо Петро Порошенко запевнив українців, що восени вони вже зможуть вільно подорожувати країнами ЄС - не збираюсь нікого розчаровувати. Просто запам'ятайте цей пост.