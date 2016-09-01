Я уехала из Украины (мовою оригіналу)

Да, друзья, и мои читатели, я уехала из Украины.Первый вопрос, который мне задали:- Куда?Хотя вернее было бы задать другой вопрос: почему. Сейчас я на него отвечу кратко, но вот о тех "героях" из силовых структур, с которыми мне пришлось встретиться в Украине, о том, как они мешали мне работать, как предавали свою страну, я теперь могу рассказать. Это будет цикл статей с названием "Убить дракона". Да - да, как в одноименном фильме Марка Захарова. Я не претендую на роль сэра Ланцелота, бесполезно. Однако находясь в Украине я встретилась с таким количеством слуг российского дракона, что длительное время они просто не давали мне продохнуть.И впервые за долгие годы я поняла, что в моем сердце зародился страх.Страх должен присутствовать в каждом, но в сочетании с безысходностью, которую посеял этот страх, это стало невыносимым.У меня есть выбор, и я его сделала.Да, я ехала в страну, которая звала на помощь. На помощь звали мои братья - славяне. Многие люди откликнулись на этот зов. Люди с бесстрашными сердцами. Сэры Ланцелоты сейчас воюют на фронте против Дракона.Но есть еще фронт информационный. На этом фронте была и я. Одно дело биться с Драконом, находясь у него в зависимости, другое дело - биться с ним на стороне народа, желающего от него освободиться, но понять, что там, куда ты приехал - большинство молчаливых соглашателей, равнодушных обывателей и - или проплаченных засланцев - это осознать было сложно.Я колесила по Украине, знакомилась с волонтерами, с людьми чистой души, любящими свою страну, свою армию, своих добровольцев. Эти ребята, как пчелы - труженики, делали свое дело, помогая фронту. Здорово было осознавать, что ты не один. Но ряды волонтеров стали заметно редеть. Система Дракона заставила всех работать на износ в затяжной войне. Эта система позаботилась внедрить в Украине российские реформы, которые наиболее быстро сделают людей бедными, поставят в зависимость от ежедневного выживания. Чтобы на бузу не оставалось времени.Но хуже того, тем, кто в этой войне из числа иностранных добровольцев получали увечья, оставаясь без рук-ног. А слуги Дракона наступали. Этим ребятам сейчас нужна помощь.Все мы обращались в миграционную службу с просьбой предоставить нам статус. Хоть какой-нибудь статус, но слуги Дракона, забрав наши паспорта лишь требовали уплаты штрафов за несвоевременную явку к ним. А являться надо было раз в месяц, будто ты заключенный, выпущенный досрочно. Час просрочки - штраф 510 гривен. И не важно, что ты в АТО - плати штраф.Ни кому из достойных ребят так и не дали гражданства, отказали в предоставлении убежища. Некоторые из них смогли уехать из Украины, вспоминая свой чистый порыв помочь стране, как страшный сон.Коронной была для меня фраза Василия Вовка, которого вы созерцаете на экранах украинских ТВ:- Приехать в Украину - это ваша личная инициатива.Это было мнение не лично его, это мнение всего руководства СБУ Украины по поводу каждого из нас - иностранцев.А если мы оказались еще и в российской оппозиции, то нынешней официальной Украине совершенно не нужно усиление революционных настроений. Достижения Революции Достоинства ведены к нулю. Все оппозиционеры попадают в еще более жесткую ловушку. И весь украинский народ в нее попал. Но украинцы дома, на своей земле.Один в поле воин, когда рядом хоть кто-то тебя поддерживает. Хоть чуть-чуть. Поэтому те, кто на реальном фронте еще держатся.Информационный фронт виртуален. В Украине он никакой. Вообще ни какой. Популистский, только для украинцев. Россия дружненько перекрыла доступ ко всем серьезным украинским сайтам. Хотите посмотреть, что видят россияне? вот вам заставка в интернете:Мало, кто догадается обойти эти запреты. Просто закрывают страницу, и все.Русская "вата" украинскую мову не знает, и, соответственно, не слушает, не читает, и не смотрит. И все ролики для России, выпущенные на украинском языке в России просто игнорируются.Другое дело, когда известный в России человек вдруг начинает рассказывать о том, что видит со стороны "укропов". К такому приковано внимание. Такого читают и постят.Приехав в Украину по приглашению журналистов, мои выступления, статистику погибших русских знали в каждом военном гарнизоне и дальних деревнях. И реагировали бурно: расторгали контракты, а в регионах тех, кого привезли хоронить с Донбасса, усиливали наш информационный эффект, напрочь перекрывая пропаганду центральных каналов....Меня пригласили к себе на круглый стол и в Минобороны Украины и в СБУ - все высшие чины. Благодарили, обещали поддержку...- О, да, классный проект. Спасибо.А за глаза: мы сами можем... И сделали все с точностью до наоборот. Дракон приказал мочить. И мочили два года подряд. Не только "ольгинские троли", но и порохоботы, которые делали это с особым рвением. Создали свой портал "Свежая несвежая русня". Кто его читает? Для чего создали? для дальнейшего углубления межнациональной розни и разжигания ненависти. Создали сайт "Груз-200", где по ссылке на уточнения по убитому каждый попадает на рекламу. Как же, на ищущих и любопытных лохах бабло срубить. Как это по-драконьи...В админы проекта были внедрены украинцы, которые попытались дважды устроить ребрендинг проекта "Груз-200 из Украины в Россию". Не удалось. Выстояла.Помните многосерийный фильм "Слуга народа"? Там сценка есть, когда президент - учитель бежит в сберкассу за квартиру заплатить. А там очередь.- Можно мне без очереди? - спрашивает он- Можно.Тот платит, выходит из помещения, а начальник президентской службы, обращаясь к очереди говорит:- Товарищи офицеры, можете расходиться.Вот так и со мной было в течении первого года пребывания в Украине. Все новоиспеченные друзья, оказывались или сотрудниками СБУ или их доносчиками.Не вышло. Прорвалась благодаря поддержке волонтеров и добробатов.После чего был применен весь административный ресурс: снять со всех телеканалов, не упоминать ни где в СМИ. Не дай Бог в России узнают, сколько мы братьев-русских положили на поле брани. И запустить максимум сплетен и дезы. Кто и как это делал, я расскажу.Немцов встал и о весь рост прикрыл меня. Убрали. Еще бы, он ломал планы сразу двух "воюющих" государств, на деле планы Дракона и его слуг в двух государствах. Потому что этот проект был самым безошибочным на тот момент.Справились, с телеканалов сняли, журналистам говорить запретили, в Гаагу меня не выпустили.И пообещали:- Годик пройдет или чуть больше, тебя забудут, и мы тебя уберем, как Немцова.Оговорочка по Фрейду.. Да, там же была визитная карточка - Дурицкая."Друзей" как ветром сдулоОсталась в вакууме, с работающим проектом. Любого, желающего помочь, устраняли на дальнем подходе. Оставили один на один с административным ресурсом, миграционной службой, без паспорта, с временной справкой, без возможности выехать за рубеж, без возможности заработать и просто питаться.И направили усиленную блокировку на все средства связи. Круглосуточная прослушка...Не знаю, о чем думали эти слуги Дракона. Своей стране они точно не помогли. Сломать решили? Меня? Но ведь есть такой эффект - эффект пружины.Война с Драконом не окончена.Майдан показал, что бороться с пережитком прошлого - феодальным СССР демократическим путем бесполезно. Жить как Рокфеллер, управлять как Сталин. Дракон и его слуги хотят именно так. А все мы для него - пыль. И те, кто на Донбасс Драконом отправлен из России - тоже пыль, так, игра в солдатики.Чтобы победить Дракона нужны истинные патриоты, которые готовы встать на защиту своей страны и отдать жизнь за свободу. Да, Украина избрала демократический путь развития, Евроинтеграцию. Но нельзя идти в Европу с раковой опухолью на себе в виде драконьих метастаз.И теперь в Украине время патриотов, националистов, которые должны и могут расчистить путь к демократическим преобразованиям, но только путем третьего Майдана. Иначе драконьи слуги не понимают. А русским патриотам пора понять, что их тоже всех обманули построением Новороссии и народных республик. И пора перестать мешать украинцам разбираться с драконьими слугами. Русским пора обратить внимание на самого Дракона, жрущего наши души, превратившего русских в рабов.И, помните, украинцы, у вас мало времени. Метастазы разрастаются.Мои друзья и я будем продолжать помогать вам и дальше. Сколько сможем.Теперь я сделала все, чтобы донести до вас правду. Даже если со мной что-то случится, друзья позаботятся о том, чтобы вы все узнали.Теперь я могу сказать, что я уехала из Украины.Но как тот Карлсон, обещаю вернуться...Я люблю тебя, народ свободной Украины!