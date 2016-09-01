У Чернівцях визначили найкращий під’їзд, фасад будинку, покрівлю та кращий благоустрій прибудинкової території

У Департаменті житлово-комунального господарства міської ради підвели підсумки щорічного конкурсу з номінацій „Кращий під’їзд”, „Краща покрівля”, „Кращий фасад будинку”, „Кращий благоустрій прибудинкової території” в місті Чернівці.
У номінації „Кращий під’їзд” І місце отримали мешканці під’їзду № 2, будинку № 8-А на вул. Небесної Сотні , ІІ місце – мешканці під´їзду № 4, будинку № 49-Б на вул. Хотинській, ІІІ місце – мешканці будинку № 18 на вул. Українській. Заохочувальною грошову винагороду отримають мешканці буд. № 219-Д на вул. Руській. У номінації “Краща покрівля” І місце присудили мешканцям будинку № 219-Д на вул. Руській, ІІ місце – мешканці будинку № 11 на вул. Алма-Атинській, ІІІ місце – мешканці будинку № 32 на вул. Гончара. Заохочувальну грошову винагороду отримають мешканці буд. № 14 на вул. Наливайка Северина. У номінації “Кращий фасад будинку” переможцями стали: І місце – мешканців будинку № 219-Д на вул. Руській, ІІ місце – мешканців будинку № 14 на вул. Наливайка Северина, ІІІ місце – мешканців будинку № 31 на вул. 29 Березня. Заохочувальну грошову винагороду отримають мешканці будинку № 18 на вул. Українській. У номінації „Кращий благоустрій прибудинкової території” перемогли: І місце – мешканців будинку № 14 на вул. Наливайка Северина, ІІ місце – мешканців будинку № 287-Е на вул. Руській, ІІІ місце – мешканців будинку № 49-Б на вул. Хотинській, Заохочувальну грошову винагороду отримають мешканці № 219-Д на вул. Руській. З0 вересня об 12. 00 у міській раді переможцям конкурсу вручать дипломи та грошові винагороди.
Источник: http://chernivtsy.eu/portal/4/u-chernivtsyah-vyznachyly-najkrashhyj-pid-yizd-fasad-budynku-pokrivlyu-ta-krashhyj-blagoustrij-prybudynkovoyi-terytoriyi-89645.html