У Чернівцях визначили найкращий під’їзд, фасад будинку, покрівлю та кращий благоустрій прибудинкової території

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Новини
17:48
28 вересня

Суд засудив мешканця м. Чернівці за незаконне зберігання вогнепальної зброї та спричинення тяжких тілесних ушкоджень

16:17
28 вересня

Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил безпеки при експлуатації опалювальних пристроїв

14:24
28 вересня

Нагороди не оподатковуються

14:23
28 вересня

Як оподатковується зарплата працівника-інваліда

14:23
28 вересня

Користувачі природних ресурсів відшкодували бюджету більше 100 мільйонів

14:21
28 вересня

В Чернівцях запускається перша в Україні Теплиця громадських ініціатив

13:55
28 вересня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 7 випадків порушення митних правил

13:44
28 вересня

До Всесвітнього дня туризму

13:20
28 вересня

Прокуратура вимагає від підприємця звільнити приміщення дитсадка, яке використовується не за призначенням

12:08
28 вересня

На Буковині підпільно працювала нарколабораторія

11:51
28 вересня

Частина Чернівців сьогодні без світла

11:28
28 вересня

Грузин намагався підкупити прикордонників за 300 доларів США

11:26
28 вересня

На Буковині прикордонники виявили сховок із пакунками тютюнової контрабанди

11:24
28 вересня

Підвищити кваліфікацію працівника можна без податків

11:23
28 вересня

Чернівецьким студентам повернули з бюджету 777,1 тис. гривень

11:23
28 вересня

До 1 грудня щомісячний внесок ЄСВ для спрощенців - 319 грн.

15:25
27 вересня

У Чернівцях з’явиться перша смуга для руху громадського транспорту

13:56
27 вересня

Понад 300 мільйонів гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

13:28
27 вересня

Вбивцю та ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі

13:05
27 вересня

Використання енергетичних матеріалів підприємствами області у серпні 2016 року

12:27
27 вересня

Частину коштів, сплачених за страхування життя, можна компенсувати

12:26
27 вересня

Туристи та автомобілісти поповнили місцеву казну на 778,7 тис. грн.

10:58
27 вересня

У Сокирянській ВК № 67 відбулися інформаційно-просвітницькі заходи присвячені дню народження Михайла Грушевського

10:53
27 вересня

За дітей податки сплачують батьки

10:52
27 вересня

За неоформлених працівників доведеться відповідати

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
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У Чернівцях визначили найкращий під’їзд, фасад будинку, покрівлю та кращий благоустрій прибудинкової території

Сьогодні, 18:30 / Коментарів: 0
У Чернівцях визначили найкращий під’їзд, фасад будинку, покрівлю та кращий благоустрій прибудинкової території У Департаменті житлово-комунального господарства міської ради підвели підсумки щорічного конкурсу з номінацій „Кращий під’їзд”, „Краща покрівля”, „Кращий фасад будинку”, „Кращий благоустрій прибудинкової території” в місті Чернівці.

У номінації „Кращий під’їзд” І місце отримали мешканці під’їзду № 2, будинку № 8-А на вул. Небесної Сотні , ІІ місце – мешканці під´їзду № 4, будинку № 49-Б на вул. Хотинській, ІІІ місце – мешканці будинку № 18 на вул. Українській. Заохочувальною грошову винагороду отримають мешканці буд. № 219-Д на вул. Руській. У номінації “Краща покрівля” І місце присудили мешканцям будинку № 219-Д на вул. Руській, ІІ місце – мешканці будинку № 11 на вул. Алма-Атинській, ІІІ місце – мешканці будинку № 32 на вул. Гончара. Заохочувальну грошову винагороду отримають мешканці буд. № 14 на вул. Наливайка Северина. У номінації “Кращий фасад будинку” переможцями стали: І місце – мешканців будинку № 219-Д на вул. Руській, ІІ місце – мешканців будинку № 14 на вул. Наливайка Северина, ІІІ місце – мешканців будинку № 31 на вул. 29 Березня. Заохочувальну грошову винагороду отримають мешканці будинку № 18 на вул. Українській. У номінації „Кращий благоустрій прибудинкової території” перемогли: І місце – мешканців будинку № 14 на вул. Наливайка Северина, ІІ місце – мешканців будинку № 287-Е на вул. Руській, ІІІ місце – мешканців будинку № 49-Б на вул. Хотинській, Заохочувальну грошову винагороду отримають мешканці № 219-Д на вул. Руській. З0 вересня об 12. 00 у міській раді переможцям конкурсу вручать дипломи та грошові винагороди.

Источник: http://chernivtsy.eu/portal/4/u-chernivtsyah-vyznachyly-najkrashhyj-pid-yizd-fasad-budynku-pokrivlyu-ta-krashhyj-blagoustrij-prybudynkovoyi-terytoriyi-89645.html
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