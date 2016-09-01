Скільки б ниточці не витись,а кінець таки настане

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Новини
17:48
28 вересня

Суд засудив мешканця м. Чернівці за незаконне зберігання вогнепальної зброї та спричинення тяжких тілесних ушкоджень

16:17
28 вересня

Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил безпеки при експлуатації опалювальних пристроїв

14:24
28 вересня

Нагороди не оподатковуються

14:23
28 вересня

Як оподатковується зарплата працівника-інваліда

14:23
28 вересня

Користувачі природних ресурсів відшкодували бюджету більше 100 мільйонів

14:21
28 вересня

В Чернівцях запускається перша в Україні Теплиця громадських ініціатив

13:55
28 вересня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 7 випадків порушення митних правил

13:44
28 вересня

До Всесвітнього дня туризму

13:20
28 вересня

Прокуратура вимагає від підприємця звільнити приміщення дитсадка, яке використовується не за призначенням

12:08
28 вересня

На Буковині підпільно працювала нарколабораторія

11:51
28 вересня

Частина Чернівців сьогодні без світла

11:28
28 вересня

Грузин намагався підкупити прикордонників за 300 доларів США

11:26
28 вересня

На Буковині прикордонники виявили сховок із пакунками тютюнової контрабанди

11:24
28 вересня

Підвищити кваліфікацію працівника можна без податків

11:23
28 вересня

Чернівецьким студентам повернули з бюджету 777,1 тис. гривень

11:23
28 вересня

До 1 грудня щомісячний внесок ЄСВ для спрощенців - 319 грн.

15:25
27 вересня

У Чернівцях з’явиться перша смуга для руху громадського транспорту

13:56
27 вересня

Понад 300 мільйонів гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

13:28
27 вересня

Вбивцю та ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі

13:05
27 вересня

Використання енергетичних матеріалів підприємствами області у серпні 2016 року

12:27
27 вересня

Частину коштів, сплачених за страхування життя, можна компенсувати

12:26
27 вересня

Туристи та автомобілісти поповнили місцеву казну на 778,7 тис. грн.

10:58
27 вересня

У Сокирянській ВК № 67 відбулися інформаційно-просвітницькі заходи присвячені дню народження Михайла Грушевського

10:53
27 вересня

За дітей податки сплачують батьки

10:52
27 вересня

За неоформлених працівників доведеться відповідати

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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29 вересня о 18.00
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30 вересня об 11.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
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Скільки б ниточці не витись,а кінець таки настане

Сьогодні, 18:19 / Коментарів: 0
Скільки б ниточці не витись,а кінець таки настанеНаш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

- На авіабазі Гільзе-Рієн в Нідерландах відбулася прес-конференція, присвячена публікації фінальної доповіді Ради з безпеки Нідерландів (DSB) про технічні причини катастрофи на сході України Boeing 777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.
За спрощеною фабулою жахливий злочин проти людяності з боку Російської Федерації здійснювався так:
Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи MH17 заявляє, що лайнер був збитий російською ракетою «Бук», яка була доставлена з Росії на ферму, що знаходиться біля населеного пункту Первомайське. Первомайське було на той час під контролем проросійських бойовиків. Далі слідчі стверджують, що після збиття авіалайнера система «Бук» була перевезена назад в Росію (18 липня) через Сніжне, Красний луч, Дебальцеве та Луганськ.
Було встановлено, що «Бук» транспортували на білій вантажній відкритій платформі Volvo в супроводі мікроавтобуса Volkswagen. Були продемонстровані фотографії цих машин, а також відео.
Російська сторона зараз активно наполягає, щоб міжнародна слідча група залучила до слідства дані Науково-дослідного центру повітряно-космічної оборони Росії "Алмаз-Антей". Мовляв, російські радари не зафіксували жодних літаючих об'єктів високої енергетичності. Таким чином, Росія домоглася продовження розслідування до 2018 року. Однак Голова ради безпеки Нідерландів (DSB) Тіббе Юстра запевнив, що висунуті аргументи Росією вже не зможуть вплинути на ті висновки, які були оприлюднені сьогодні.
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