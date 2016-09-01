Скільки б ниточці не витись,а кінець таки настане

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:- На авіабазі Гільзе-Рієн в Нідерландах відбулася прес-конференція, присвячена публікації фінальної доповіді Ради з безпеки Нідерландів (DSB) про технічні причини катастрофи на сході України Boeing 777 рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines.За спрощеною фабулою жахливий злочин проти людяності з боку Російської Федерації здійснювався так:Міжнародна слідча група з розслідування катастрофи MH17 заявляє, що лайнер був збитий російською ракетою «Бук», яка була доставлена з Росії на ферму, що знаходиться біля населеного пункту Первомайське. Первомайське було на той час під контролем проросійських бойовиків. Далі слідчі стверджують, що після збиття авіалайнера система «Бук» була перевезена назад в Росію (18 липня) через Сніжне, Красний луч, Дебальцеве та Луганськ.Було встановлено, що «Бук» транспортували на білій вантажній відкритій платформі Volvo в супроводі мікроавтобуса Volkswagen. Були продемонстровані фотографії цих машин, а також відео.Російська сторона зараз активно наполягає, щоб міжнародна слідча група залучила до слідства дані Науково-дослідного центру повітряно-космічної оборони Росії "Алмаз-Антей". Мовляв, російські радари не зафіксували жодних літаючих об'єктів високої енергетичності. Таким чином, Росія домоглася продовження розслідування до 2018 року. Однак Голова ради безпеки Нідерландів (DSB) Тіббе Юстра запевнив, що висунуті аргументи Росією вже не зможуть вплинути на ті висновки, які були оприлюднені сьогодні.