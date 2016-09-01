Суд засудив мешканця м. Чернівці за незаконне зберігання вогнепальної зброї та спричинення тяжких тілесних ушкоджень

Так, мешканець м. Чернівці гр. Ш. 06.08.2015 близько 10 год., перебуваючи в гостях у малознайомої гр. К., під час раптово виниклого конфлікту після розпиття спиртних напоїв, наніс один удар ножем в область шиї останньої, в наслідок чого спричинив їй тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Крім того, вказаний громадянин по місцю свого проживання без передбаченого законом дозволу зберігав незаконно придбаний ним револьвер іноземного виробництва.

Апеляційний суд Чернівецької області відхилив апеляційну скаргу захисту та підтримав позицію Чернівецької місцевої прокуратури залишивши рішення Шевченківського районного суду м. Чернівці без змін.

