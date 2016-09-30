Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.
Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:
Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.