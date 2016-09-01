Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил безпеки при експлуатації опалювальних пристроїв

З настанням осінньо-зимового періоду збільшується кількість пожеж, причиною виникнення яких є необережна експлуатація пічних та електрообігрівальних приладів. З початку місяця у Чернівецькій області вже зареєстровано 26 таких випадків: 23 пожежі сталося через необережне використання електроустановок, причиною 3 пожеж стала неправильна експлуатація печей. Прагнучи обігріти свої оселі, люди часто забувають про дотримання правил пожежної безпеки, майструють «саморобні» обігрівачі, залишають без нагляду ввімкнені електроприлади, тим самим ставлячи під загрозу власне життя.

Небезпека виникнення пожеж з пічним опаленням і електрообігрівальними приладами полягає в тому, що часто такі пожежі стаються через просту необачність людей. Так, до прикладу, у с. Динівці Новоселицького району місцевий житель розпалював пічку та залишив відкриті дверцята. Звідти випала жаринка і спричинила загорання меблів, які знаходились поряд з піччю. Рятувальники ліквідували пожежу, і, на щастя, обійшлося без жертв. Але цьому випадку можна було б запобігти, якби люди дотримувались правил безпеки.

Тому Управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до буковинців бути пильними та обережними при використанні обігрівачів, газового і електричного опалювального обладнання. Не залишайте опалювальні прилади без нагляду, користуйтеся тільки технічно справними обігрівачами, не розміщуйте поряд з пічкою чи електрообігрівачем легкозаймисті матеріали та речовини. Не дозволяйте розпалювати вогонь у печі дітям та не використовуйте опалювальні прилади та пічки для сушіння одежі чи інших речей. Будьте обачними, бережіть своє життя і здоров’я!



Прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області