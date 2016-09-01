Нагороди не оподатковуються

Чернівецька ОДПІ нагадує, що статтею 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) визначені доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, та не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Так, відповідно до підпункту 165.1.38 пункту 165.1 статті 165 Кодексу не оподатковуються ПДФО вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ