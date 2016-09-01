Як оподатковується зарплата працівника-інваліда

Згідно норм Податкового Кодексу України, трудові виплати, нараховані працівникам – інвалідам оподатковуються податком на доходи фізичних осіб і військом збором на загальних підставах, тобто застосовується ставка ПДФО -18% та ставка ВЗ – 1,5%.

Щодо порядку надання податкової соціальної пільги до заробітної плати такого працівника то:

відповідно до п.п. «г» п.169.1.3 ПКУ інваліди І – ІІ групи, у тому числі з дитинства, мають право на ПСП у розмірі 150% ( у 2016 році 1033,5 грн.) при умові подання заяви та копії пенсійного посвідчення або довідки МСЕК;

відповідно до п.п. «б» п.169.1.3 ПКУ інваліди І – ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, мають право на ПСП у розмірі 200% ( у 2016 році 1378 грн.) при умові подання заяви, копії пенсійного посвідчення або довідки МСЕК та копії посвідчення учасника бойових дій.

Працівники – інваліди ІІІ групи мають право на ПСП на загальних підставах.

Щодо нарахування Єдиного соціального внеску на заробітну плату та прирівняних до неї виплат такого працівника застосовується ставка 8,41%. Підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ і УТОС до таких виплат застосовують ставку ЄСВ 5,3%, інші підприємства та організації громадських організації інвалідів ставку ЄСВ 5,5%.

Підтвердженням того, що працівнику встановлена інвалідність, є засвідчена довідка до акта огляду МСЕК, про встановлення групи інвалідності.

Застосування ставки ЄСВ у розмірі 8,41% застосовують до доходу своїх працівників лише юридичні особи, відповідно до ч.13 ст.8 Закону України №2464 від 08.07.2010 року «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», роботодавці – підприємці нараховують ЄСВ на загальних підставах.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ