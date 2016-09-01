Користувачі природних ресурсів відшкодували бюджету більше 100 мільйонів

Упродовж восьми місяців цього року користувачами природних багатств (як місцевого так і загальнодержавного значення), які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, перераховано до Зведеного бюджету 104,4 млн. грн. Це на 40,0 млн. грн., або на 38 відсотків більше, ніж надійшло за аналогічний період минулого року.

У загальній сумі надходжень за користування природними ресурсами лідирують надходження по платі за землю – 93,6 відсотки (97,7 млн. грн.), другими за розміром є суми рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – 4,6 відсотки (4,8 млн. грн.) рентна плата за водокористування складає 1,8 відсотків (1,9 млн. грн.). На рентну плату за користування надрами припадає решта, або 74,0 тис. грн.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що податкові платежі за використання природних багатств є вагомим джерелом фінансування місцевих громад. Адже зі сплаченого за вісім місяців 2016 року місцевий бюджет отримав майже 101,3 млн. грн., що складає 97 відсотків від надходжень цих платежів. Тож, у своєчасній та повній сплаті за природні багатства має бути зацікавлений кожен свідомий громадянин.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ