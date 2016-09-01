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14:24
28 вересня

Нагороди не оподатковуються

14:23
28 вересня

Як оподатковується зарплата працівника-інваліда

14:23
28 вересня

Користувачі природних ресурсів відшкодували бюджету більше 100 мільйонів

14:21
28 вересня

В Чернівцях запускається перша в Україні Теплиця громадських ініціатив

13:55
28 вересня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 7 випадків порушення митних правил

13:44
28 вересня

До Всесвітнього дня туризму

13:20
28 вересня

Прокуратура вимагає від підприємця звільнити приміщення дитсадка, яке використовується не за призначенням

12:08
28 вересня

На Буковині підпільно працювала нарколабораторія

11:51
28 вересня

Частина Чернівців сьогодні без світла

11:28
28 вересня

Грузин намагався підкупити прикордонників за 300 доларів США

11:26
28 вересня

На Буковині прикордонники виявили сховок із пакунками тютюнової контрабанди

11:24
28 вересня

Підвищити кваліфікацію працівника можна без податків

11:23
28 вересня

Чернівецьким студентам повернули з бюджету 777,1 тис. гривень

11:23
28 вересня

До 1 грудня щомісячний внесок ЄСВ для спрощенців - 319 грн.

15:25
27 вересня

У Чернівцях з’явиться перша смуга для руху громадського транспорту

13:56
27 вересня

Понад 300 мільйонів гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

13:28
27 вересня

Вбивцю та ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі

13:05
27 вересня

Використання енергетичних матеріалів підприємствами області у серпні 2016 року

12:27
27 вересня

Частину коштів, сплачених за страхування життя, можна компенсувати

12:26
27 вересня

Туристи та автомобілісти поповнили місцеву казну на 778,7 тис. грн.

10:58
27 вересня

У Сокирянській ВК № 67 відбулися інформаційно-просвітницькі заходи присвячені дню народження Михайла Грушевського

10:53
27 вересня

За дітей податки сплачують батьки

10:52
27 вересня

За неоформлених працівників доведеться відповідати

10:51
27 вересня

Іпотечні кредити компенсували 34-ом чернівчанам

10:39
27 вересня

Діти буковинських військових з АТО побували в Хорватії на відпочинку

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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В Чернівцях запускається перша в Україні Теплиця громадських ініціатив

Сьогодні, 14:21 / Коментарів: 0
28 вересня стартує набір до першої в Україні Теплиці громадських ініціатив. Активісти з Чернівецької області сформують команди, пройдуть навчання і отримають фінансування до 75 тис. грн., а також юридичну, аналітичну та комунікаційну підтримку для реалізації своїх проектів, орієнтованих на реалізацію можливостей громад в рамках реформи децентралізації.
«Теплиця»працюватиме в форматі бізнес-інкубатора і пройде в три етапи:
1. З 28вересня до 9 жовтня громадські організації, ініціативи та окремі активісти реєструються до участі та пропонують ідеї громадських ініціатив у своїх містах або селах. Пріоритет віддаватиметься проектам у сферах децентралізації та розвитку громад.
2. 19-20 жовтня у Чернівцяхвідбудетьсянавчальна сесія, на якій найсильніші команди та активісти отримають знання у сферах протидії корупції, зміцнення локальної демократії та проведення успішних адвокаційних кампаній.
3. Протягом тижня утворені команди зможуть допрацювати свої проекти. Найкращі ініціативи отримають фінансування до 75 тис. грн.в рамках програми «U-LEAD з Європою», а також юридичну, аналітичну та комунікаційну підтримку для втілення проектів від Центру «Ейдос».
4. Протягом чотирьох місяців команди будуть реалізовувати свої проекти під наглядом менторів проекту. Конкретні результати роботи будуть представлені на спільній підсумковій конференції для проектів з Чернівецької та Полтавської областей.
Участь можуть взяти представники громадських організацій та ініціатив, активісти, журналісти з Чернівецькоїобласті.
Реєстрація триватиме до 23:59 9 жовтня за адресоюhttp://bit.ly/TGI-Cher/
Участь у «Теплиці» безкоштовна. Учасникам забезпечується також участь, проїзд, проживання та харчування під час навчальної сесії.
Участь у навчальній сесії (19-20 жовтня, Чернівці) є обов’язковою.
Проект «Теплиця громадських ініціатив» стане можливим завдяки підтримці програми
«U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку». Програма спільно фінансується Європейським Союзом та країнами-членами, а саме Данією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

Довідково: Центр «Ейдос» - незалежний мозковий центр з Києва. За дев’ять років діяльності Центр провів десятки успішних адвокаційних кампаній та забезпечив прийняття трьох законів та більше сотні нормативно-правових документів. Більше про центр – www.eidos.org.ua
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