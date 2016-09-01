В Чернівцях запускається перша в Україні Теплиця громадських ініціатив

28 вересня стартує набір до першої в Україні Теплиці громадських ініціатив. Активісти з Чернівецької області сформують команди, пройдуть навчання і отримають фінансування до 75 тис. грн., а також юридичну, аналітичну та комунікаційну підтримку для реалізації своїх проектів, орієнтованих на реалізацію можливостей громад в рамках реформи децентралізації.

«Теплиця»працюватиме в форматі бізнес-інкубатора і пройде в три етапи:

1. З 28вересня до 9 жовтня громадські організації, ініціативи та окремі активісти реєструються до участі та пропонують ідеї громадських ініціатив у своїх містах або селах. Пріоритет віддаватиметься проектам у сферах децентралізації та розвитку громад.

2. 19-20 жовтня у Чернівцяхвідбудетьсянавчальна сесія, на якій найсильніші команди та активісти отримають знання у сферах протидії корупції, зміцнення локальної демократії та проведення успішних адвокаційних кампаній.

3. Протягом тижня утворені команди зможуть допрацювати свої проекти. Найкращі ініціативи отримають фінансування до 75 тис. грн.в рамках програми «U-LEAD з Європою», а також юридичну, аналітичну та комунікаційну підтримку для втілення проектів від Центру «Ейдос».

4. Протягом чотирьох місяців команди будуть реалізовувати свої проекти під наглядом менторів проекту. Конкретні результати роботи будуть представлені на спільній підсумковій конференції для проектів з Чернівецької та Полтавської областей.

Участь можуть взяти представники громадських організацій та ініціатив, активісти, журналісти з Чернівецькоїобласті.

Реєстрація триватиме до 23:59 9 жовтня за адресоюhttp://bit.ly/TGI-Cher/

Участь у «Теплиці» безкоштовна. Учасникам забезпечується також участь, проїзд, проживання та харчування під час навчальної сесії.

Участь у навчальній сесії (19-20 жовтня, Чернівці) є обов’язковою.

Проект «Теплиця громадських ініціатив» стане можливим завдяки підтримці програми

«U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку». Програма спільно фінансується Європейським Союзом та країнами-членами, а саме Данією, Німеччиною, Польщею та Швецією.



Довідково: Центр «Ейдос» - незалежний мозковий центр з Києва. За дев’ять років діяльності Центр провів десятки успішних адвокаційних кампаній та забезпечив прийняття трьох законів та більше сотні нормативно-правових документів. Більше про центр – www.eidos.org.ua