На Буковині стара корупційна система зводить рахунки з УКРОПом за послідовну позицію із захисту медичної галузі

В Чернівецькій обласній організації «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» заявляють, що представники старої медичної системи на Буковині намагаються розправитися з їхньою молодою політичної силою.
Про це повідомляє прес-служба ЧОО «Українське об’єднання патріотів – УКРОП».
- Представники старої медичної системи фактично розв’язали неоголошену війну проти нашої політичної сили, - переконаний голова ЧОО «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Віталій Ткачук. – Причиною стала послідовна позиція наших активістів у питанні реформування медичної галузі, захист інтересів працівників галузі від медичних князьків, які десятиліттями заправляли нею, як власною вотчиною.
- Замість того, щоб займатися проблемами галузі, вирішувати нагальні питання медичних закладів і колективів, які там працюють, медичні барони розпочали війну з УКРОПом. Хоча на Буковині є непоодинокі приклади ефективного вирішення проблем галузі. Флагманом позитивних змін у медичній галузі краю можна вважати "Лікарню швидкої медичної допомоги". Ефективний менеджмент цієї лікарні не витрачає час на пошуки уявних ворогів і надуманих причин, які нібито заважають їм успішно працювати. А знаходить конструктивні шляхи для покращення ситуації, якісного обслуговування пацієнтів. У лікарні самостійно знаходять додаткові джерела фінансування, виграють гранти для покращення матеріально-технічної бази закладу, налагоджують вигідну міжнародну співпрацю із зарубіжними колегами, допомагають молодим лікарям тощо.
- Натомість представники старої бюрократично-корупційної системи не хочуть змінюватися самі і змінювати підходи до управління ввіреними їм закладами. Час там немов зупинився. Вони бажають і далі працювати як за радянських часів, майже нічого не роблять для розвитку своїх закладів, навіть не подають заявок на участь у грантах, чекаючи що все отримають від держави на тарілочці. До цієї категорії наших опонентів активно долучилися чиновники, які є противникам призначень головних лікарів на конкурсних засадах, тому що давно звикли призначати їх кулуарно. Ця стара комуністично-регіональна компанія не може змиритися з тим, що молодих талановитих лікарів потрібно призначати на посади безкоштовно, а не за хабарі, як було прийнято багато років. Саме таким підходам і старому мисленню протистоїть наша молода чернівецька команда УКРОПу. І саме за це стара система розв’язала проти неї війну.
- Керівники з корупційним мисленням і старими уявленнями про шляхи вирішення складних питань спочатку пробували усіляко очорнити, дискредитувати в очах колег, а згодом навіть усунути з посади голови профільної депутатської комісії члена нашої фракції Ігоря Малишевського. Для цього запустили брудну кампанію з шельмування молодого лікаря-АТОвця у пресі, організували збір підписів за його відкликання з посади. Для досягнення своєї мети не гребували маніпуляцією фактами і відвертою брехнею. Але лікарі мудрі люди. Вони швидко розібралися, хто не на словах, а на ділі вболіває за стан справ у галузі, відкрито захищає їх інтереси. Свідченням цього є подяка від працівників Чернівецького обласного ендокринологічного центру голові комісії з питань охорони здоров’я, праці, соціального захисту населення, підтримки учасників АТО і членів їхніх родин Ігорю Малишевському за ініційований ним мораторій на реорганізацію ендокринологічного центру. Дякуючи Ігорю, працівники центру окремо відзначили його сучасний погляд на реформування та розвиток медицини, а також небайдужість як депутата облради від УКРОПу.
- Зрозумівши, що брехнею і обманом далеко не заїдеш, зашкарубла система вдалася до витонченіших форм дискредитації нашої політичної сили. Зокрема, з використанням можливостей, які дають адміністративні важелі впливу на підлеглих працівників медичної галузі. Проявом цього став цинічний випад проти УКРОПу представниці медичної галузі. Наперед добре знаючи, що всі закиди, які ця колишня активістка УКРОПу озвучує на нашу адресу не мають під собою жодних підстав і так само не матимуть жодних правових наслідків, все одно організували кампанію цькування УКРОПу. Вбачаю у цьому пряме свідчення того, що дана акція з дискредитації нашої політичної сили, так само як і всі попередні, запущені проти члена нашої команди Ігоря Малишевського, розроблені і координуються з одного центру.
- Заявляємо нашим опонентам: всі спроби зведення рахунків як з УКРОПом загалом, так і з окремими його членами зокрема, приречені на провал. Наша політична сила буде надалі активно і цілеспрямовано реалізовувати програмні завдання своєї діяльності на користь всієї буковинської громади, працювати над реформуванням усіх сфер життєдіяльності краю, в тому числі медичної галузі. Жодні намагання старої системи, до яких брудних і навіть підлих методів вони не вдавалися, не змусять команду УКРОПу відступити з обраного шляху, - запевнив Віталій Ткачук.
Джерело: Buknews