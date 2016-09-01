Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 7 випадків порушення митних правил

У чотирьох випадках предметами правопорушень були тютюнові вироби. За складеними протоколами про ПМП митники вилучили 625 пачок сигарет різних марок на загальну суму близько 10 тис.грн. Аби незаконно перемістити підакцизні вироби до Румунії громадяни приховували їх, зокрема, у спеціально вирізаному в пінопласті сховку та в середині заклеєної клейкою стрічкою картонної коробки з керамічним посудом.

Крім того, співробітниками митниці складено 2 протоколи про ПМП за ч.ч. 1 та 3 ст. 470 Митного кодексу України (порушення строків транзитних перевезень, встановлених ст.95 МКУ), санкції яких передбачають накладення штрафу у розмірі десяти (170 грн.) та п’ятисот неоподатковуваних мінімумів громадян (8500 грн.) відповідно.

Також вчора на українсько-молдовському кордоні мешканець Вінниччини позбувся автомобіля «Audi A4» 2006 р.в. через підроблені документи. У відношенні громадянина складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів). Транспортний засіб з іноземною реєстрацією, оцінений у понад 90 тис.грн., вилучено.

