До Всесвітнього дня туризму

Упродовж 2015р. в Чернівецькій області діяло 65 суб’єктів туристичної діяльності (у 2014р. – 68), серед них 67,7% – підприємства-юридичні особи та 32,3% – фізичні особи-підприємці. Із загальної кількості туристичних підприємств 15 – туроператори та 50 – турагенти.

Послугами туристичних організацій області скористалися 15,7 тис. осіб, яким було продано 8,5 тис. путівок (ваучерів) на загальну вартість 124,7 млн.грн. Серед туристів громадяни України складали 99,3%, громадяни інших країн – 0,7%. Діти і підлітки становили 20,4% від загальної кількості туристів. Кількість обслугованих екскурсантів становила 4,9 тис. осіб.

Вітчизняні туристи за сприяння туристичних організацій області виїжджали в 59 країн світу. Країнами-лідерами з прийому наших туристів стали: Болгарія – 6,1 тис. осіб, Єгипет –2,2 тис., Туреччина – 2,0 тис. та Греція – 1,0 тис. осіб.

Поїздками туристів-громадян України в межах держави було охоплено 1,8 тис. осіб або 11,7% від загальної кількості обслугованих туристів.

Найбільш популярною метою подорожей для усіх категорій туристів залишається дозвілля і відпочинок. З такою метою в 2015р. подорожувало 14,7 тис. осіб (93,7% від загальної кількості).



ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

