Прокуратура вимагає від підприємця звільнити приміщення дитсадка, яке використовується не за призначенням

Кіцманська місцева прокуратура, представляючи інтереси держави в особі відділу освіти, молоді та спорту Кіцманської райдержадміністрації, пред’явила до суду позовну заяву з вимогою визнати недійсним договір оренди нежитлового приміщення і зобов’язати фізичну особу-підприємця повернути приміщення площею 65,80 кв.м. дитячій дошкільній установі



Встановлено, що у вересні 2005 року Ошихлібська сільська рада уклала договір оренди з приватним підприємцем про надання в користування нежитлового приміщення дитячої дошкільної установи для здійснення підприємницької діяльності строком на 20 років.



Надаючи це приміщення в оренду, сільська рада порушила вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», адже майно, яке є державною або комунальною власністю, придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, повинно використовуватися виключно за призначенням.



Орендар облаштував у приміщенні офіс та аптеку, в той час коли в групах дитсадка перебуває по 23 дитини, що є теж порушенням Закону, адже наповнюваність груп різновікових дітей у дошкільних навчальних закладах не повинна перевищувати 15 осіб.





Прес-служба прокуратури Чернівецької області