На Буковині підпільно працювала нарколабораторія

Діяльність підпільної нарколабораторії з виготовлення психотропних та наркотичних речовин припинила в Чернівцях Служба безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією.
Місцевий мешканець організував на території одного з приватних підприємств, що належить його близькому родичу, незаконне нарковиробництво з використанням спеціального обладнання.
Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили у нього понад 200 пігулок екстазі, 30 грам амфетаміну, велику кількість хімічних речовин, прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Прес-служба УСБУ в Чернівецькій області