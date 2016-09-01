На Буковині підпільно працювала нарколабораторія

Діяльність підпільної нарколабораторії з виготовлення психотропних та наркотичних речовин припинила в Чернівцях Служба безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією.

Місцевий мешканець організував на території одного з приватних підприємств, що належить його близькому родичу, незаконне нарковиробництво з використанням спеціального обладнання.

Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили у нього понад 200 пігулок екстазі, 30 грам амфетаміну, велику кількість хімічних речовин, прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.



Прес-служба УСБУ в Чернівецькій області