Частина Чернівців сьогодні без світла

Сьогодні без світла частково вул. Сторожинецька та Садгора

Немає світла Немає світла За інформацією ПАТ ЕК "Чернівціобленерго" сьогодні у Чернівцях декілька вулиць частково відключені від електропостачання. Без світла до 16:30 сьогодні частина вулиці Сторожинецької та прилеглих: вул.Ковельська 1-23, вул.Лохвицька 2, 2а-8, 3-11 вул.Сторожинецька 71-93,98-142 вул.Сторожинецька 139-141,203,205,190-200,200а вул.Сторожинецька 125А-137,180-186 вул.Сторожинецька 188,188а,188б вул.Чугуївська вся вул.Ангарська 2-10, 1-13 вул.Будного Степана 9 вул.Лисянська 1,2,4,18,20,29 вул.Путильська 1-17г, 2-22 вул.Хрещатинська 12-16, 23-33 вул.Хрещатинська 18-26б, 35-41 вул.Хрещатинська 20в,20е пров.Грушовецький 2-16, 1-й пр. Мукачiвський 1-5,4-10 2-й пр. Мукачiвський 1-9,2-14 3-й пр. Мукачiвський 1-9,2-12 4-й пр. Мукачiвський 1-9, пров. Полянський 1-13,4-10 вул.Прилуцька 1-7, вул.Рівненська 11-29, 16,16а-26,26а вул.Сторожинецька 101-113,148а,в,г,д,е,150,154 вул.Мукачiвська 40 вул.Мукачiвська 28,30,30а,41 вул.Сторожинецька 95-99, 144-148 вул.Шухевича Р. 33А-67, 30-44,44а вул.Шухевича Р. 1-33, 10-28 вул.Сторожинецька 95 вул.Прилуцька 9 вул.Марморожська 1-17,2-10, вул.Мукачiвська 43,44-48 вул.Сторожинецька 115-125, 156-178 вул.Марморожська 19-41,12-22, вул.Хрещатинська 43. Частина мікрорайону Садгора залишатиметься без електропостачання з 13:30- до 16:30. Зокрема: вул.Квiтковського 1-43, 6-34 Іпр.Квiтковського 1,3,5 вул.Стефаника 15а,22-50 1-й пров. Тольяттi - весь. Також без світла до 12:30 будуть: вул.Виноградна 1-29,2-22, пров. Виноградний 1-11,2-8, вул.Дунайська 1,2,3,11-37, 18-56 вул.Камчатська 1-17, 2-16 вул.Пiдгiрна 1-17, 2-22 вул.Сєрова 21-45,26-50 вул.Сiнна 1-7, 4-14 вул.Солов’їна 17.



Джерело: acc.cv.ua