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Новини
11:51
28 вересня

Частина Чернівців сьогодні без світла

11:28
28 вересня

Грузин намагався підкупити прикордонників за 300 доларів США

11:26
28 вересня

На Буковині прикордонники виявили сховок із пакунками тютюнової контрабанди

11:24
28 вересня

Підвищити кваліфікацію працівника можна без податків

11:23
28 вересня

Чернівецьким студентам повернули з бюджету 777,1 тис. гривень

11:23
28 вересня

До 1 грудня щомісячний внесок ЄСВ для спрощенців - 319 грн.

15:25
27 вересня

У Чернівцях з’явиться перша смуга для руху громадського транспорту

13:56
27 вересня

Понад 300 мільйонів гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

13:28
27 вересня

Вбивцю та ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі

13:05
27 вересня

Використання енергетичних матеріалів підприємствами області у серпні 2016 року

12:27
27 вересня

Частину коштів, сплачених за страхування життя, можна компенсувати

12:26
27 вересня

Туристи та автомобілісти поповнили місцеву казну на 778,7 тис. грн.

10:58
27 вересня

У Сокирянській ВК № 67 відбулися інформаційно-просвітницькі заходи присвячені дню народження Михайла Грушевського

10:53
27 вересня

За дітей податки сплачують батьки

10:52
27 вересня

За неоформлених працівників доведеться відповідати

10:51
27 вересня

Іпотечні кредити компенсували 34-ом чернівчанам

10:39
27 вересня

Діти буковинських військових з АТО побували в Хорватії на відпочинку

16:51
26 вересня

На Буковині голову антикорупційної комісії засудили за хабар

16:48
26 вересня

У Чернівцях відкривається виставка настінних розписів синагог Буковини

16:48
26 вересня

Роботодавці Буковини мають близько тисячі вакансій

15:46
26 вересня

До 4 років позбавлення волі засуджено «борця з корупцією», якого спіймали на хабарництві

15:37
26 вересня

Електронна взаємодія державних інформаційних ресурсів

15:36
26 вересня

Нові правила надання статусу учасника бойових дій

12:37
26 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 23 порушення митних правил

12:36
26 вересня

Доходи, нараховані самозайнятим особам, відображаємо у формі 1-ДФ

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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Грузин намагався підкупити прикордонників за 300 доларів США

Сьогодні, 11:28 / Коментарів: 0
Вчора увечері прикордонниками Чернівецького загону було зафіксовано спробу дачі неправомірної вигоди працівникам пункту пропуску «Росошани-авто». Так, під час проходження прикордонного контролю легкового автомобіля «БМВ», який слідував на виїзд з України, до прикордонників підійшов пасажир цієї автівки, 44-річний громадянин Грузії. Останній запропонував 300 доларів США, щоб на водія автомобіля не складали протокол про адмінправопорушення за перевищення терміну перебування на території України. Проте, прикордонники на таку пропозицію відповіли відмовою. Натомість, зафіксували даний факт встановленим порядком.
Було повідомлено відповідні правоохоронні органи про ознаки можливого кримінального правопорушення. На чоловіка очікуватиме покарання, яке йому призначить український суд.
Крім того, цієї ночі прикордонники відділу «Фальків» упередили чергову спробу незаконної переправи тютюнових виробів до сусідньої Румунії. Під час перевірки оперативної інформації, неподалік кордону було виявлено схованку, в якій знаходились 8 ящиків сигарет різних марок. Ящики були упаковані чорним поліетиленом та добре замасковані прикиданим листям та гіллям.
Наразі усе виявлене куриво доставлено до прикордонного підрозділу та після відповідних процедур буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області. Триває пошук ймовірних власників покинутого товару.

Прес-служба Чернівецького
прикордонного загону
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