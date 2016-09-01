Грузин намагався підкупити прикордонників за 300 доларів США

Вчора увечері прикордонниками Чернівецького загону було зафіксовано спробу дачі неправомірної вигоди працівникам пункту пропуску «Росошани-авто». Так, під час проходження прикордонного контролю легкового автомобіля «БМВ», який слідував на виїзд з України, до прикордонників підійшов пасажир цієї автівки, 44-річний громадянин Грузії. Останній запропонував 300 доларів США, щоб на водія автомобіля не складали протокол про адмінправопорушення за перевищення терміну перебування на території України. Проте, прикордонники на таку пропозицію відповіли відмовою. Натомість, зафіксували даний факт встановленим порядком.

Було повідомлено відповідні правоохоронні органи про ознаки можливого кримінального правопорушення. На чоловіка очікуватиме покарання, яке йому призначить український суд.

Крім того, цієї ночі прикордонники відділу «Фальків» упередили чергову спробу незаконної переправи тютюнових виробів до сусідньої Румунії. Під час перевірки оперативної інформації, неподалік кордону було виявлено схованку, в якій знаходились 8 ящиків сигарет різних марок. Ящики були упаковані чорним поліетиленом та добре замасковані прикиданим листям та гіллям.

Наразі усе виявлене куриво доставлено до прикордонного підрозділу та після відповідних процедур буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області. Триває пошук ймовірних власників покинутого товару.



Прес-служба Чернівецького

прикордонного загону

