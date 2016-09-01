На Буковині прикордонники виявили сховок із пакунками тютюнової контрабанди

На Буковині співробітники Держприкордонслужби запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон тютюнової контрабанди до сусідньої Румунії.

Так, учора прикордонники відділу «Фальків» Чернівецького загону під час перевірки оперативної інформації виявили добре замаскований сховок. Його невідомі облаштували неподалік кордону та прикрили листям та гіллям. У сховку прикордонники виявили 8 ящиків сигарет різних марок, які були підготовлені для переправлення по той бік кордону з метою подальшої реалізації.

Усе виявлене куриво доставлено до прикордонного підрозділу та після відповідних процедур буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області