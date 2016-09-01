Підвищити кваліфікацію працівника можна без податків

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до п.п. 165.1.21 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше ніж три роки, не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.
Крім цього, до складу оподатковуваного доходу не включається сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом.
Оже, сплачені роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за навчання фізичної особи і отримання спеціальності, та сума яких у 2016 році не перевищує 1930,0 грн. за кожний місяць навчання, за умови дотримання інших норм, визначених Податковим кодексом України, а також витрати роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника не включаються до складу оподатковуваного доходу такої фізичної особи (працівника).
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ