Чернівецьким студентам повернули з бюджету 777,1 тис. гривень

Цього року 644 мешканці столиці Буковини звернулись до Чернівецької ОДПІ з метою використання права на податкову знижку на навчання. Наразі чернівчанам держава компенсувала 777,1 тис. грн. витрат на навчання. Найбільша сума, яку повернули батькам студентів – контрактників складає 4,6 тис. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що громадяни України, які є платниками податку на доходи фізичних осіб і в 2015 році сплачували за своє навчання або навчання члена своєї сім'ї першого ступеня споріднення, мають право на податкову знижку. Такі громадяни можуть повернути собі з бюджету суму витрачених коштів за навчання, але не більш ніж 15%.

Для отримання такої знижки необхідно до 31 грудня 2016 року включно подати до територіального органу ДФС за місцем проживання річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та підтвердити понесені витрати на навчання.

Для спрощення процедури подання декларації, в органах ДФС функціонує сервіс "Декларування oн-лайн", який міститься на веб-порталі Державної фіскальної служби. Завдяки сервісу, в системі реального часу, можна заповнити декларацію про майновий стан і доходи.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ