До 1 грудня щомісячний внесок ЄСВ для спрощенців - 319 грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що для підприємців єдиного податку єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) нараховується у розмірі 22% на суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Мінімальний страховий внесок – визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

З 01.05.2016 мінімальна заробітна плата - 1450 грн. Тобто, мінімальний страховий внесок на травень – листопад 2016 року становить 319 грн. за місяць (1450 грн. Х 0,22).

Право на звільнення від сплати єдиного внеску за себе мають фізичні особи - підприємці єдиного податку за умови, що вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують, відповідно до закону, пенсію або соціальну допомогу.

Таким чином, платниками – спрощенцями єдиний внесок сплачується незалежно від того, отримували вони дохід чи ні.

Більш детальніше на офіційному веб-порталі ДФС України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 301.04.02).

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ