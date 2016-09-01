Допоможіть врятувати маленьку Віку

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.
Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:
Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
Кілька місяців тому по допомогу для лікування дворічної доньки звертались батьки маленької ужгородки Вікторії Зубко.
У дівчинки вроджена вада – відсутній стравохід.
Сім’я дуже сподівалася, що операція в Будапешті стане вирішальною і врятує дитину. Але, нажаль, попереду – ще кілька, складніших операцій, зокрема, й на серці. Тому родина вкотре звертається до небайдужих – у гостях у дружної і сильної духом сім’ї побували наші журналісти.
Джерело? Karpatnews.in.ua — Новини Ужгорода, Мукачева, Закарпаття та України