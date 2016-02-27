Теми Дня ТВА вівторок, 27.02.2016





Вівторок 27.09.2016:

- Українці масово оформлюють субсидії, аби розділити тягар комунальних послуг із державою.

- Децентралізація - проблема для місцевих чиновників.

- Освітній проект - школярі поліпшуватимуть собі заняття.

- Навчання на полігоні - стріляли і журналісти.

- Справу депутата-втікача таки знову починають розслідувати.

- Бібліотечні послуги - інтернет, курси і кава з тістечками, окрім літератури.

- Буковина не змогла здолати київську "Оболонь".

- Буковинська миля - як це було.

- Успішно виступили буковинські велогонщики на чемпіонаті України із крос-кантрі на короткому колі та етапі Кубка України.