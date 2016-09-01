У Чернівецькій області стартували навчання з територіальної оборони

З метою підвищення обороноздатності держави, в Чернівецькій області розпочались командно-штабні навчання з територіальної оборони. У заході беруть участь органи військового управління області, інших військових формувань й правоохоронних органів, а також голови обласної та районних державних адміністрацій
У ході навчання буде відпрацьований механізм взаємодії між військовими командуваннями та обласними (районними) державними адміністраціями щодо спільного планування та виконання завдань територіальної оборони. Також планується вивчити на практиці питання розміщення, організації тилового забезпечення підрозділів та управління їх діями під час виконання завдань територіальної оборони за безпосередньою участю місцевих органів державної влади.
Протягом першого дня, на полігоні «Прибан», учасники навчань мали змогу побачити практичні дії підрозділів силових структур області з охорони та оборони «важливого державного об’єкту», боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, посилення охорони державного кордону, проведення аварійно-рятувальних робіт щодо захисту населення від наслідків воєнних дій, аварій, зумовлених застосуванням засобів ураження, терористичними актами та диверсіями, а також побачити зразки зброї та спорядження, які знаходяться на озброєнні структур, що залучаються до виконання територіальної оборони.
Демонстрація була максимально наближена до реальних подій. Підполковник Сергій Берець