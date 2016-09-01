І знову видаємо бажане за дійсне?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:-Тема безвізу з ЄС вже багатьом набила оскомину. Я б до неї й не повертався, якби не пафосні повідомлення українських ЗМІ та міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про черговий прогрес на шляху скасування віз для громадян України.Що сталось? Комітет Європарламенту з громадянських свобод і внутрішніх справ проголосував за внесення України до списку країн, з якими ЄС вводить безвізовий режим. Можливо це й можна назвати вихід на "фінішну пряму" для одержання безвізу, але із значними обмовками. Це проголосував лише комітет Європарламенту. Попереду ще голосування усього Європейського парламенту, а відтак обговорення й схвалення рішення Радою ЄС.Тепер дивимось на робочі графіки. Найближче пленарне засідання Європейського парламенту відбудеться 3-6 жовтня у Страссбурзі. Питання про безвіз на порядку денному не стоїть.Далі графік роботи Ради ЄС. Можливо, що у другій половині листопада Рада ЄС сформує свою позицію щоб розпочати міжінституційні переговори щодо візової лібералізації з Україною.Якщо ці всі процедури будуть виконані до різдвяних канікул, то можна сподіватись, що безвіз нам стане новорічним, або різдвяним подарунком. Або ж навесні 2017 року.