Медичні послуги в державних лікарнях стануть платними: опублікований перелік

Телемедицина в Україні стане платною / Фото із відкритих джерел
Уряд змінив перелік платних послуг в державних і комунальних закладах охорони здоров'я.
Відповідні зміни передбачені постановою №648 від 22 вересня 2016 року Кабінету міністрів.
Якщо раніше було встановлено перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних і комунальних медустановах, то тепер встановлено Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти.
Тепер цей перелік Кабмін також доповнив низкою послуг, що надаються із застосуванням телемедицини.
Зокрема, йдеться про лабораторні, діагностичні та консультативні послуги
за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікаря, в тому числі із застосуванням телемедицини.
Також у цьому переліку опинилась також медична допомога хворим удома
, в тому числі із застосуванням телемедицини
(діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд), медичне обслуговування за договорами
із суб'єктами господарювання, страховими організаціями, медичне обслуговування, в тому числі із застосуванням телемедицини, іноземних громадян.
Крім того, в перелік платних медичних послуг було включено проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних і фізичних досліджень,
які не стосуються медичної допомоги та оформлення результатів.
Джерело: 24 Канал