Понад 300 мільйонів гривень спрямувала Чернівецька митниця ДФС на облаштування доріг

За результатами роботи у вересні, як і у попередніх звітних періодах поточного року, Чернівецька митниця ДФС перевиконала планові показники надходжень до Державного бюджету України.
Керівник митниці Микола Салагор зазначає: «Перевиконання планових показників стало доброю традицією на митниці. Від початку вересня до Держбюджету України нами фактично перераховано майже 164 млн. грн., від початку року – 1 427 млн.грн., що складає відповідно понад 118 та 132% виконання індикативного показника, визначеного Міністерством фінансів України. Відрадно констатувати той факт, – підкреслює Микола Михайлович, – що за рахунок перевиконання цих показників на облаштування доріг митницею у вересні спрямовано кошти у сумі 12,5 млн. грн., від початку поточного року – майже 171 млн. грн. Загалом з початку дії оголошеного Кабміном експерименту ми забезпечили понад 300 мільйонів гривень на реконструкцію доріг. Сподіваємось на подальшу консолідовану взаємодію з суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, адже озвучені цифри є результатом нашої спільної роботи, спрямованої на досягнення єдиної для всіх мети – зміцнення економіки нашої держави».