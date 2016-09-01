Вбивцю та ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі

Сокирянський районний суд підтримав принципову позицію Кельменецької місцевої прокуратури та засудив до довічного позбавлення волі 30-річного громадянина Республіки Молдова, раніше судимого за зґвалтування та розбій
08.11.2015 в селі Романківці Сокирянського району Чернівецької області громадянин К., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, бажаючи задовольнити свою статеву пристрасть, напав на 18-річну дівчину, яка поверталась у темний час додому, застосовуючи фізичне насильство, зґвалтував і задушив її. З метою приховання слідів злочину прикопав тіло землею, забрав цінні речі потерпілої вартістю більше 1000 грн. та втік з місця злочину.
У ході досудового розслідування правоохоронцям стало відомо, що напередодні – 06.11.2015 зловмисник намагався зґвалтувати 20-річну дівчину, проте довести до кінця злочинний умисел йому завадив автомобіль, який рухався в напрямку місця вчинення кримінального правопорушення. Боячись бути викритим, нелюд утік.
Правоохоронці оперативно встановили особу злочинця, а 10.11.2015 затримали його за місцем роботи на залізничній станції Вашківці Сокирянського району Чернівецької області.
Прес-служба прокуратури Чернівецької області