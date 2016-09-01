Використання енергетичних матеріалів підприємствами області у серпні 2016 року

Підприємствами області у серпні п.р. використано 6,1 млн.м3 газу природного, газойлів (палива дизельного) – 3,1 тис.т, вугілля кам’яного – 1,5 тис.т та бензину моторного – 0,6 тис.т.
У порівнянні з серпнем 2015р. зменшились обсяги газойлів (палива дизельного) – на 8,0%, газу природного– на 1,6 %, бензину моторного – на 0,1%. Разом з тим, обсяги споживання вугілля кам’яного збільшились на 14,4%.
Крім того, продано населенню через АЗС бензину моторного 3,4 тис.т та газойлів (палива дизельного) – 3,7 тис.т.
На 1 вересня п.р. залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників становили: вугілля кам’яного – 7,1 тис.т, бензину моторного – 2,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 2,3 тис.т та мазутів топкових важких – 0,1 тис.т.
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ