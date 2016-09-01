Чернівецькі депутати-мажоритарники входять у дев'ять міжфракційних об’єднань

Четверо депутатів-мажоритарників Чернівецької області окрім того, що є членами парламентських комітетів, груп тощо, також є учасниками так званих міжфракційних об'єднань. Зокрема, Микола Федорук, Іван Рибак, Григорій Тіміш та Максим Бурбак входять до дев'яти таких неформальних добровільних об'єднань депутатів. Загалом ж в парламенті станом на 26 вересня 2016 року зареєстровано 85 міжфракційних об'єднань.

Громадянська мережа Опора проаналізувала, в які саме міжфракційні об'єднання входять депутати, обрані в одномандатних округах Чернівецької області. З'ясувалось, що чернівецькі мажоритарники є учасниками дев’яти різних міжфракційних об’єднань: Адвокація України, Україна – морська держава, За духовність, моральність та здоров’я України, Карпати, За тверезе майбутнє, Буковина, За Єдину Українську Помісну Православну Церкву, За розвиток місцевого самоврядування та Антипопулісти.

Що таке міжфракційне депутатське об’єднання?

Згідно статті 60-1 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/paran490#n490):

Народні депутати можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення їх діяльності Апаратом Верховної Ради України. Міжфракційне депутатське об'єднання не має прав депутатської фракції (депутатської групи), передбачених цим Регламентом. Про створення міжфракційного депутатського об'єднання оголошує головуючий на пленарному засіданні за письмовим повідомленням керівника такого об'єднання.

Такі об’єднання є добровільними і неформальними добровільний та неформальний характер. Додаткових ресурсних навантажень на бюджет Верховної ради вони не несуть. Часто саме такі формації дозволяють депутатам з різних політичних партій та фракцій об’єднуватися навколо певної теми чи ознаки, наприклад територіальної, та здійснювати на цій базі комунікацію, реалізовувати спільні проекти. З іншої сторони міжфракційні об’єднання часто створюються для задоволення персональних амбіцій керівника об’єднання.

Про створення об’єднання можна дізнатися з оголошень головуючого на пленарних засідань. Так, якщо скористатися сервісом пошуку по стенограмам ВРУ, який створила ОПОРА (http://radastenograma.oporaua.org/), то статистика вказує, що більшість згадок про «міжфракційні» об’єднання у виступах саме головуючих на засіданнях (оголошується інформація про створення об’єднання). Але й чимало депутатів у своїх виступах теж залюбки акцентують увагу на приналежності до того чи іншого міжфракційного об’єднання.

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Чернівецькі мажоритарники у міжфракційних об’єднаннях

Четверо депутатів-мажоритарників Чернівецької області є учасниками дев’яти різних об’єднань: Адвокація України, Україна – морська держава, За духовність, моральність та здоров’я України, Карпати, За тверезе майбутнє, Буковина, За Єдину Українську Помісну Православну Церкву, За розвиток місцевого самоврядування та Антипопулісти

Микола Федорук (201 виборчий округ) є учасником одного міжфракційного об’єднання - За розвиток місцевого самоврядування, де займає позицію заступника голови. Нагадаємо, що цей депутат є також головою підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Тобто тематика міжфракційного об’єднання співпадає з тематикою комітету, де працює депутат.

Іван Рибак (202 виборчий округ) є учасником чотирьох міжфракційних об’єднань: За тверезе майбутнє (голова - Михайло Головко), За Єдину Українську Помісну Православну Церкву (голова – Володимир Ар’єв), Карпати (об’єднує переважно депутатів західних областей, голова – Оксана Юринець) та Буковина (об’єднує депутатів фракції Блоку Петра Порошенка, голова – Оксана Продан).

Григорій Тіміш (203 виборчий округ) є членом трьох міжфракційних об’єднань: Карпати, де посідає посаду заступника голови, Буковина та Антипопулісти (співголови - Вадим Денисенко, Ірина Суслова, Дмитро Лубінець).

Максим Бурбак (204 виборчий округ) – член трьох об’єднань: Україна – морська держава (голова об’єднання), За духовність, моральність та здоров’я України (голова – Павло Унгурян), Адвокація України (голова – Георгій Логвинський). Про зацікавленість Максима Бурбака у водному транспорті, окрім головування у «водному» міжфракційному об’єднанні, свідчать також два законопроекти, автором яких є цей депутат: Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері морського та річкового транспорту (№ 1682 від 30.12.2014) та Про внутрішній водний транспорт (2475а, від 04.08.2015). Нагадаємо, Максим Бурбак свого часу був міністром інфраструктури України.

Очевидно, що міжфракційне об’єднання Буковина створено за регіональною ознакою. Окрім вже згаданих вище депутатів-мажоритарників Івана Рибака та Григорія Тіміша до його складу також входять: Оксана Продан (голова), Марія Матіос, Богдан Онуфрик, Сергій Рудик, Роман Романюк. Усі депутати - з фракції Блоку Петра Порошенка.

Загалом міжфракційні об’єднання, в яких беруть участь чернівецькі депутати, не є особливо помітними в регіональному інформаційному полі. Виключення складає об’єднання Буковина, куди входять чернівецькі депутати, представники Блоку Петра Порошенка, і куди не входять два чернівецьких мажоритарника від Народного фронту – Максим Бурбак та Микола Федорук. Тим не менш кількість створених міжфракційних депутатських об’єднань у Верховній раді 8 скликання вказує на те, що депутати залюбки та часто вступають у такі об’єднання.



Матеріал підготовлений за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» (виконується Фондом Східна Європа).

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Довідково: У 2016 році по всій Україні – у 24 областях та м. Києві Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID РАДА: Підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво, що виконується Фондом Східна Європа. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій на народних депутатів України. Відбір депутатів, щодо діяльності яких здійснюється моніторинг, відбувався за критеріями пропорційного представництва усіх парламентських сил, гендерного представництва, попередніх показників активності у окрузі.