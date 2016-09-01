Чернівецькі депутати-мажоритарники входять у дев'ять міжфракційних об’єднань

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27 вересня

Вбивцю та ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі

13:05
27 вересня

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12:27
27 вересня

Частину коштів, сплачених за страхування життя, можна компенсувати

12:26
27 вересня

Туристи та автомобілісти поповнили місцеву казну на 778,7 тис. грн.

10:58
27 вересня

У Сокирянській ВК № 67 відбулися інформаційно-просвітницькі заходи присвячені дню народження Михайла Грушевського

10:53
27 вересня

За дітей податки сплачують батьки

10:52
27 вересня

За неоформлених працівників доведеться відповідати

10:51
27 вересня

Іпотечні кредити компенсували 34-ом чернівчанам

10:39
27 вересня

Діти буковинських військових з АТО побували в Хорватії на відпочинку

16:51
26 вересня

На Буковині голову антикорупційної комісії засудили за хабар

16:48
26 вересня

У Чернівцях відкривається виставка настінних розписів синагог Буковини

16:48
26 вересня

Роботодавці Буковини мають близько тисячі вакансій

15:46
26 вересня

До 4 років позбавлення волі засуджено «борця з корупцією», якого спіймали на хабарництві

15:37
26 вересня

Електронна взаємодія державних інформаційних ресурсів

15:36
26 вересня

Нові правила надання статусу учасника бойових дій

12:37
26 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 23 порушення митних правил

12:36
26 вересня

Доходи, нараховані самозайнятим особам, відображаємо у формі 1-ДФ

12:35
26 вересня

Орендодавці втрачають право на пільгу із земельного податку

12:34
26 вересня

У Чернівцях більше половини спрощенців - на другій групі

12:20
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди приватного виконавця

12:07
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди державного виконавця

11:40
26 вересня

Податковий інформаційний десант продовжує свою роботу на чернівецьких ринках

10:21
26 вересня

На Буковині у рамі платформи поїзда прикордонники виявили 1460 пачок цигарок

19:06
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18:30
23 вересня

Чернівецькою місцевою прокуратурою захищено майнові права недієздатної особи

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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Що, Де, Коли
27 вересня о 9.30
на полігоні «Прибан» відбудуться показові заняття з територіальної оборони.
Транспорт до місця проведення занять надається, виїзд відбудеться від Чернівецької обласної державної адміністрації 27.09.2016 року о 09:30.
27 вересня о 10:00
в конференц-залі №1 в готелі “Буковина” (вул. Головна, 141, м. Чернівці) відбудеться зустріч на тему: “Відкрита платформа єднання: куди і з ким рухається ДемАльянс”.
Члени Правління ДемАльянсу розкажуть про те, як відбувається об’єднавчий процес, плани партії та цілі на найближче майбутнє, а також про плани з розвитку партійного осередку в м. Чернівці. Після цього вони дадуть відповіді на запитання.
27 вересня о 12.00
В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція в.о. директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Юрія Півня на тему: "Стан призначення субсидій населенню області".

27 вересня о 12.00
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
У програмі ярмарку:
27 вересня о 14.00
в студії Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за адресою вул. Івана Франка, 20 відбудеться презентація гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну».
Під час заходу відбудеться:
27 вересня о 15.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука

29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
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Чернівецькі депутати-мажоритарники входять у дев'ять міжфракційних об’єднань

Сьогодні, 13:03 / Коментарів: 0
Четверо депутатів-мажоритарників Чернівецької області окрім того, що є членами парламентських комітетів, груп тощо, також є учасниками так званих міжфракційних об'єднань. Зокрема, Микола Федорук, Іван Рибак, Григорій Тіміш та Максим Бурбак входять до дев'яти таких неформальних добровільних об'єднань депутатів. Загалом ж в парламенті станом на 26 вересня 2016 року зареєстровано 85 міжфракційних об'єднань.
Громадянська мережа Опора проаналізувала, в які саме міжфракційні об'єднання входять депутати, обрані в одномандатних округах Чернівецької області. З'ясувалось, що чернівецькі мажоритарники є учасниками дев’яти різних міжфракційних об’єднань: Адвокація України, Україна – морська держава, За духовність, моральність та здоров’я України, Карпати, За тверезе майбутнє, Буковина, За Єдину Українську Помісну Православну Церкву, За розвиток місцевого самоврядування та Антипопулісти.
Що таке міжфракційне депутатське об’єднання?
Згідно статті 60-1 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/paran490#n490):
Народні депутати можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення їх діяльності Апаратом Верховної Ради України. Міжфракційне депутатське об'єднання не має прав депутатської фракції (депутатської групи), передбачених цим Регламентом. Про створення міжфракційного депутатського об'єднання оголошує головуючий на пленарному засіданні за письмовим повідомленням керівника такого об'єднання.
Такі об’єднання є добровільними і неформальними добровільний та неформальний характер. Додаткових ресурсних навантажень на бюджет Верховної ради вони не несуть. Часто саме такі формації дозволяють депутатам з різних політичних партій та фракцій об’єднуватися навколо певної теми чи ознаки, наприклад територіальної, та здійснювати на цій базі комунікацію, реалізовувати спільні проекти. З іншої сторони міжфракційні об’єднання часто створюються для задоволення персональних амбіцій керівника об’єднання.
Про створення об’єднання можна дізнатися з оголошень головуючого на пленарних засідань. Так, якщо скористатися сервісом пошуку по стенограмам ВРУ, який створила ОПОРА (http://radastenograma.oporaua.org/), то статистика вказує, що більшість згадок про «міжфракційні» об’єднання у виступах саме головуючих на засіданнях (оголошується інформація про створення об’єднання). Але й чимало депутатів у своїх виступах теж залюбки акцентують увагу на приналежності до того чи іншого міжфракційного об’єднання.
(Інфографіка - screen_1)
Чернівецькі мажоритарники у міжфракційних об’єднаннях
Четверо депутатів-мажоритарників Чернівецької області є учасниками дев’яти різних об’єднань: Адвокація України, Україна – морська держава, За духовність, моральність та здоров’я України, Карпати, За тверезе майбутнє, Буковина, За Єдину Українську Помісну Православну Церкву, За розвиток місцевого самоврядування та Антипопулісти
Микола Федорук (201 виборчий округ) є учасником одного міжфракційного об’єднання - За розвиток місцевого самоврядування, де займає позицію заступника голови. Нагадаємо, що цей депутат є також головою підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Тобто тематика міжфракційного об’єднання співпадає з тематикою комітету, де працює депутат.
Іван Рибак (202 виборчий округ) є учасником чотирьох міжфракційних об’єднань: За тверезе майбутнє (голова - Михайло Головко), За Єдину Українську Помісну Православну Церкву (голова – Володимир Ар’єв), Карпати (об’єднує переважно депутатів західних областей, голова – Оксана Юринець) та Буковина (об’єднує депутатів фракції Блоку Петра Порошенка, голова – Оксана Продан).
Григорій Тіміш (203 виборчий округ) є членом трьох міжфракційних об’єднань: Карпати, де посідає посаду заступника голови, Буковина та Антипопулісти (співголови - Вадим Денисенко, Ірина Суслова, Дмитро Лубінець).
Максим Бурбак (204 виборчий округ) – член трьох об’єднань: Україна – морська держава (голова об’єднання), За духовність, моральність та здоров’я України (голова – Павло Унгурян), Адвокація України (голова – Георгій Логвинський). Про зацікавленість Максима Бурбака у водному транспорті, окрім головування у «водному» міжфракційному об’єднанні, свідчать також два законопроекти, автором яких є цей депутат: Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері морського та річкового транспорту (№ 1682 від 30.12.2014) та Про внутрішній водний транспорт (2475а, від 04.08.2015). Нагадаємо, Максим Бурбак свого часу був міністром інфраструктури України.
Очевидно, що міжфракційне об’єднання Буковина створено за регіональною ознакою. Окрім вже згаданих вище депутатів-мажоритарників Івана Рибака та Григорія Тіміша до його складу також входять: Оксана Продан (голова), Марія Матіос, Богдан Онуфрик, Сергій Рудик, Роман Романюк. Усі депутати - з фракції Блоку Петра Порошенка.
Загалом міжфракційні об’єднання, в яких беруть участь чернівецькі депутати, не є особливо помітними в регіональному інформаційному полі. Виключення складає об’єднання Буковина, куди входять чернівецькі депутати, представники Блоку Петра Порошенка, і куди не входять два чернівецьких мажоритарника від Народного фронту – Максим Бурбак та Микола Федорук. Тим не менш кількість створених міжфракційних депутатських об’єднань у Верховній раді 8 скликання вказує на те, що депутати залюбки та часто вступають у такі об’єднання.

Матеріал підготовлений за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво» (виконується Фондом Східна Європа).
За коментарями звертайтеся:
Тарас Прокоп, громадський консультант Громадянської мережі ОПОРА у Чернівецькій області, тел. +38095 490 0504, prokoptar@gmail.com
Моніторинг парламенту | Веб-сайт| Фейсбук | Твіттер(#рада8; #rada8; #opora; #опора)
Довідково: У 2016 році по всій Україні – у 24 областях та м. Києві Громадянська мережа ОПОРА реалізує інформаційно-просвітницький та моніторинговий проект, який здійснюється у рамках Програми USAID РАДА: Підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво, що виконується Фондом Східна Європа. Проект спрямований на залучення громадян до парламентського процесу, підвищення їх поінформованості про діяльність Верховної Ради України, парламентських партій на народних депутатів України. Відбір депутатів, щодо діяльності яких здійснюється моніторинг, відбувався за критеріями пропорційного представництва усіх парламентських сил, гендерного представництва, попередніх показників активності у окрузі.
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