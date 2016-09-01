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Новини
13:28
27 вересня

Вбивцю та ґвалтівника засудили до довічного позбавлення волі

13:05
27 вересня

Використання енергетичних матеріалів підприємствами області у серпні 2016 року

12:27
27 вересня

Частину коштів, сплачених за страхування життя, можна компенсувати

12:26
27 вересня

Туристи та автомобілісти поповнили місцеву казну на 778,7 тис. грн.

10:58
27 вересня

У Сокирянській ВК № 67 відбулися інформаційно-просвітницькі заходи присвячені дню народження Михайла Грушевського

10:53
27 вересня

За дітей податки сплачують батьки

10:52
27 вересня

За неоформлених працівників доведеться відповідати

10:51
27 вересня

Іпотечні кредити компенсували 34-ом чернівчанам

10:39
27 вересня

Діти буковинських військових з АТО побували в Хорватії на відпочинку

16:51
26 вересня

На Буковині голову антикорупційної комісії засудили за хабар

16:48
26 вересня

У Чернівцях відкривається виставка настінних розписів синагог Буковини

16:48
26 вересня

Роботодавці Буковини мають близько тисячі вакансій

15:46
26 вересня

До 4 років позбавлення волі засуджено «борця з корупцією», якого спіймали на хабарництві

15:37
26 вересня

Електронна взаємодія державних інформаційних ресурсів

15:36
26 вересня

Нові правила надання статусу учасника бойових дій

12:37
26 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 23 порушення митних правил

12:36
26 вересня

Доходи, нараховані самозайнятим особам, відображаємо у формі 1-ДФ

12:35
26 вересня

Орендодавці втрачають право на пільгу із земельного податку

12:34
26 вересня

У Чернівцях більше половини спрощенців - на другій групі

12:20
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди приватного виконавця

12:07
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди державного виконавця

11:40
26 вересня

Податковий інформаційний десант продовжує свою роботу на чернівецьких ринках

10:21
26 вересня

На Буковині у рамі платформи поїзда прикордонники виявили 1460 пачок цигарок

19:06
23 вересня

Патрульна поліція створила бюро знахідок

18:30
23 вересня

Чернівецькою місцевою прокуратурою захищено майнові права недієздатної особи

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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Що, Де, Коли
27 вересня о 9.30
на полігоні «Прибан» відбудуться показові заняття з територіальної оборони.
Транспорт до місця проведення занять надається, виїзд відбудеться від Чернівецької обласної державної адміністрації 27.09.2016 року о 09:30.
27 вересня о 10:00
в конференц-залі №1 в готелі “Буковина” (вул. Головна, 141, м. Чернівці) відбудеться зустріч на тему: “Відкрита платформа єднання: куди і з ким рухається ДемАльянс”.
Члени Правління ДемАльянсу розкажуть про те, як відбувається об’єднавчий процес, плани партії та цілі на найближче майбутнє, а також про плани з розвитку партійного осередку в м. Чернівці. Після цього вони дадуть відповіді на запитання.
27 вересня о 12.00
В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція в.о. директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Юрія Півня на тему: "Стан призначення субсидій населенню області".

27 вересня о 12.00
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
У програмі ярмарку:
27 вересня о 14.00
в студії Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за адресою вул. Івана Франка, 20 відбудеться презентація гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну».
Під час заходу відбудеться:
27 вересня о 15.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука

29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
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Частину коштів, сплачених за страхування життя, можна компенсувати

Сьогодні, 12:27 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначено у п.166.3 ст.166 ПКУ.
До даного переліку включається сума коштів у вигляді фактично здійснених платником податку протягом звітного податкового року витрат на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):
а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю – суму, визначену в абз. першому пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ (сума, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень);
б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю - 50 відсотків суми, визначеної в абз. першому пп.169.4.1 п.169.4 ст.169 ПКУ, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (пп.166.1.2 п.166.1 ст.166 ПКУ).
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (пп.166.2.1 п.166.2 ст.166 ПКУ).
Оригінали, зазначених у пп.166.2.1 п.166.2 ст.166 ПКУ, документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого ПКУ (пп.166.2.2 п.166.2 ст.166 ПКУ).
Отже, до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинні бути відображені сума сплачених страхових та пенсійних внесків, дата сплати, прізвище платника, реквізити договору згідно з яким здійснюється така плата, відповідний договір (договір довгострокового страхування життя, договір недержавного пенсійного забезпечення, пенсійний контракт з недержавним пенсійним фондом тощо).
Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2015 року, податкову декларацію можуть подати упродовж усього 2016 року.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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