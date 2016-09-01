Опубліковано відео з нагрудної камери поліцейського, якого застрелили в Дніпрі (18+)

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.
Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:
Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
на полігоні «Прибан» відбудуться показові заняття з територіальної оборони. Транспорт до місця проведення занять надається, виїзд відбудеться від Чернівецької обласної державної адміністрації 27.09.2016 року о 09:30.
в конференц-залі №1 в готелі “Буковина” (вул. Головна, 141, м. Чернівці) відбудеться зустріч на тему: “Відкрита платформа єднання: куди і з ким рухається ДемАльянс”. Члени Правління ДемАльянсу розкажуть про те, як відбувається об’єднавчий процес, плани партії та цілі на найближче майбутнє, а також про плани з розвитку партійного осередку в м. Чернівці. Після цього вони дадуть відповіді на запитання.
В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція в.о. директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Юрія Півня на тему: "Стан призначення субсидій населенню області".
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді». У програмі ярмарку:
в студії Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за адресою вул. Івана Франка, 20 відбудеться презентація гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну». Під час заходу відбудеться:
Опубліковано відео з нагрудної камери поліцейського, якого застрелили в Дніпрі (18+)
Сьогодні, 12:08 / Коментарів: 0
На відео чітко видно, як поліцейський дотримується усіх вимог, відмовляючись від можливості "вирішити питання". Однак це не допомогло врятувати йому життя.
Відео оприлюднили у програмі "Поліцейська хвиля".
Як повідомив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, це частини відео опубліковані з нагрудної камери патрульного Артема Кутушева.
Шматки відео із нагрудної камери вбитого співробітника Патрульної поліції України Артема Кутушева. Звісно ті, які дозволило слідство і ті, які можна показати з етичних міркувань. Адже стікаючого кров`ю, агонізуючого після пострілів впритул поліцейського неможливо демонструвати апріорі. Але відео чітко покаже логіку розвитку події, мотиви застосування зброї злочинцем та героїчну поведінку патрульних, – написав Артем Шевченко.
Нагадаємо, вранці 25 вересня у Дніпрі було скоєно жахливе вбивство двох патрульних. Колишній боєць батальйону "Торнадо" влаштував стрілянину з поліцейськими. Патрульний Артем Кутушев загинув на місці, а його колега – Ольга Макаренко від отриманих травм померла у лікарні.
Згодом підозрюваного затримали у лікарні, куди він звернувся за допомогою. Там йому вручили підозру про скоєння злочину, а також допитали.
У вбивці поліцейських його упізнали одразу троє свідків.
Олександру Пугачову загрожує довічний термін за гратами.
У Дніпрі в понеділок оголосили жалобу за загиблими поліцейськими.