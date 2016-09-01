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Новини
10:58
27 вересня

У Сокирянській ВК № 67 відбулися інформаційно-просвітницькі заходи присвячені дню народження Михайла Грушевського

10:53
27 вересня

За дітей податки сплачують батьки

10:52
27 вересня

За неоформлених працівників доведеться відповідати

10:51
27 вересня

Іпотечні кредити компенсували 34-ом чернівчанам

10:39
27 вересня

Діти буковинських військових з АТО побували в Хорватії на відпочинку

16:51
26 вересня

На Буковині голову антикорупційної комісії засудили за хабар

16:48
26 вересня

У Чернівцях відкривається виставка настінних розписів синагог Буковини

16:48
26 вересня

Роботодавці Буковини мають близько тисячі вакансій

15:46
26 вересня

До 4 років позбавлення волі засуджено «борця з корупцією», якого спіймали на хабарництві

15:37
26 вересня

Електронна взаємодія державних інформаційних ресурсів

15:36
26 вересня

Нові правила надання статусу учасника бойових дій

12:37
26 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 23 порушення митних правил

12:36
26 вересня

Доходи, нараховані самозайнятим особам, відображаємо у формі 1-ДФ

12:35
26 вересня

Орендодавці втрачають право на пільгу із земельного податку

12:34
26 вересня

У Чернівцях більше половини спрощенців - на другій групі

12:20
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди приватного виконавця

12:07
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди державного виконавця

11:40
26 вересня

Податковий інформаційний десант продовжує свою роботу на чернівецьких ринках

10:21
26 вересня

На Буковині у рамі платформи поїзда прикордонники виявили 1460 пачок цигарок

19:06
23 вересня

Патрульна поліція створила бюро знахідок

18:30
23 вересня

Чернівецькою місцевою прокуратурою захищено майнові права недієздатної особи

18:27
23 вересня

У Пенсфному фонді обговрили питання призначення та виплати пенсій на пільгових умовах

18:23
23 вересня

Фінансування виплати пенсій завершено

16:28
23 вересня

Плата за ліцензію до витрат підприємця – загальносистемника не включається

16:26
23 вересня

Люксові автобренди поповнили казну на 705,1 тис. грн.

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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Що, Де, Коли
27 вересня о 9.30
на полігоні «Прибан» відбудуться показові заняття з територіальної оборони.
Транспорт до місця проведення занять надається, виїзд відбудеться від Чернівецької обласної державної адміністрації 27.09.2016 року о 09:30.
27 вересня о 10:00
в конференц-залі №1 в готелі “Буковина” (вул. Головна, 141, м. Чернівці) відбудеться зустріч на тему: “Відкрита платформа єднання: куди і з ким рухається ДемАльянс”.
Члени Правління ДемАльянсу розкажуть про те, як відбувається об’єднавчий процес, плани партії та цілі на найближче майбутнє, а також про плани з розвитку партійного осередку в м. Чернівці. Після цього вони дадуть відповіді на запитання.
27 вересня о 12.00
В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція в.о. директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Юрія Півня на тему: "Стан призначення субсидій населенню області".

27 вересня о 12.00
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
У програмі ярмарку:
27 вересня о 14.00
в студії Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за адресою вул. Івана Франка, 20 відбудеться презентація гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну».
Під час заходу відбудеться:
27 вересня о 15.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука

29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
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За дітей податки сплачують батьки

Сьогодні, 10:53 / Коментарів: 0
У неповнолітніх дітей може виникнути право власності на майно в результаті купівлі речей за власні кошти, отримання спадщини, дарування, а також створення його власною працею. А відтак, коли дитина стає власником майна, наприклад, земельної ділянки, постає запитання щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей.
Відповідно до статей 269 та 270 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс) платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.
Статтею 6 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 №2947-ІІІ зі змінами та доповненнями (далі – Сімейний кодекс) визначено, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника (стаття 14 Сімейного кодексу).
Згідно із пунктом 99.2 статті 99 Податкового кодексу грошові зобов’язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.
Батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і малолітні/ неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань малолітніх/неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.
Відповідно до пункту 1 статті 34 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV зі змінами та доповненнями повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття).
Статтею 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку і розмірах, встановлених законом.
Перелік категорій фізичних осіб, які звільняються від сплати земельного податку, визначено у пункті 281.1 статті 281 Податкового кодексу, але пільги щодо сплати земельного податку для малолітніх та неповнолітніх дітей не передбачені.
Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (пункт 286.1 статті 286 Податкового кодексу).
Отже, земельний податок за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей, нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників.
Докладніше з цього питання - у підкатегорії 112.01 Бази знань, що знаходиться на сервісі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» офіційного веб-порталу ДФС України за посиланням http://zir.sfs.gov.ua.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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