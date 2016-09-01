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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:58
27 вересня

У Сокирянській ВК № 67 відбулися інформаційно-просвітницькі заходи присвячені дню народження Михайла Грушевського

10:53
27 вересня

За дітей податки сплачують батьки

10:52
27 вересня

За неоформлених працівників доведеться відповідати

10:51
27 вересня

Іпотечні кредити компенсували 34-ом чернівчанам

10:39
27 вересня

Діти буковинських військових з АТО побували в Хорватії на відпочинку

16:51
26 вересня

На Буковині голову антикорупційної комісії засудили за хабар

16:48
26 вересня

У Чернівцях відкривається виставка настінних розписів синагог Буковини

16:48
26 вересня

Роботодавці Буковини мають близько тисячі вакансій

15:46
26 вересня

До 4 років позбавлення волі засуджено «борця з корупцією», якого спіймали на хабарництві

15:37
26 вересня

Електронна взаємодія державних інформаційних ресурсів

15:36
26 вересня

Нові правила надання статусу учасника бойових дій

12:37
26 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 23 порушення митних правил

12:36
26 вересня

Доходи, нараховані самозайнятим особам, відображаємо у формі 1-ДФ

12:35
26 вересня

Орендодавці втрачають право на пільгу із земельного податку

12:34
26 вересня

У Чернівцях більше половини спрощенців - на другій групі

12:20
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди приватного виконавця

12:07
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди державного виконавця

11:40
26 вересня

Податковий інформаційний десант продовжує свою роботу на чернівецьких ринках

10:21
26 вересня

На Буковині у рамі платформи поїзда прикордонники виявили 1460 пачок цигарок

19:06
23 вересня

Патрульна поліція створила бюро знахідок

18:30
23 вересня

Чернівецькою місцевою прокуратурою захищено майнові права недієздатної особи

18:27
23 вересня

У Пенсфному фонді обговрили питання призначення та виплати пенсій на пільгових умовах

18:23
23 вересня

Фінансування виплати пенсій завершено

16:28
23 вересня

Плата за ліцензію до витрат підприємця – загальносистемника не включається

16:26
23 вересня

Люксові автобренди поповнили казну на 705,1 тис. грн.

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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Що, Де, Коли
27 вересня о 9.30
на полігоні «Прибан» відбудуться показові заняття з територіальної оборони.
Транспорт до місця проведення занять надається, виїзд відбудеться від Чернівецької обласної державної адміністрації 27.09.2016 року о 09:30.
27 вересня о 10:00
в конференц-залі №1 в готелі “Буковина” (вул. Головна, 141, м. Чернівці) відбудеться зустріч на тему: “Відкрита платформа єднання: куди і з ким рухається ДемАльянс”.
Члени Правління ДемАльянсу розкажуть про те, як відбувається об’єднавчий процес, плани партії та цілі на найближче майбутнє, а також про плани з розвитку партійного осередку в м. Чернівці. Після цього вони дадуть відповіді на запитання.
27 вересня о 12.00
В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція в.о. директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Юрія Півня на тему: "Стан призначення субсидій населенню області".

27 вересня о 12.00
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
У програмі ярмарку:
27 вересня о 14.00
в студії Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за адресою вул. Івана Франка, 20 відбудеться презентація гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну».
Під час заходу відбудеться:
27 вересня о 15.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука

29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
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За неоформлених працівників доведеться відповідати

Сьогодні, 10:52 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ вкотре нагадує, що за порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві; виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків, - загрожує штрафом у розмірі 30 мінімальних зарплат, встановлених законодавством на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.05.2016 – 43500 гривень).
За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу тощо) передбачений штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, встановлених законодавством на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно таке порушення (з 01.05.2016 – 14 500 гривень).
Порушуючи вимоги трудового законодавства, роботодавець, який не здійснює державних гарантій в мінімальних розмірах, пов’язаних з можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг, тобто не проводить індексацію зарплати, може отримати фінансовий штраф за кожного працівника, якому дохід не індексується.
З грудня 2015 року діє ще одна підстава для застосування штрафу у розмірі 10 мінімальних зарплат - це порушення прав і гарантій мобілізованих працівників (з 01.05.2016 cума штрафу складає 14 500 гривень).
Три розміри мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення застосовуються до роботодавців - порушників встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць або виплата їх не в повному обсязі (з 01.05.2016 - 4350 гривень).
За порушення інших вимог трудового законодавства передбачено застосування штрафу у розмірі 1 мінімальної заробітної плати (з 01.05.2016 – 1450 гривень).
Поряд із цим, значно посилено адміністративну відповідальність за зазначені порушення трудового законодавства.
Зокрема, статтю 41 Кодекс України про адміністративні правопорушення законодавець оновив ще у 2015 році, доповнюючи адміністративну відповідальність новим штрафом від 8500 до 17000 грн за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, допуск працівника - іноземця до роботи без дозволу. За інші порушення трудового законодавства передбачена адміністративна відповідальність від 510 до 1700 гривень. А за порушення прав і гарантій мобілізованих працівників - штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.
Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.
Звертаємо увагу, що до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором слід направити до територіального органу ДФС за місцем свого обліку як платника єдиного внеску повідомлення за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».
Чернівецька ОДПІ, крім фіскального контролю, робить акцент на переконанні керівників підприємств чи підприємців виконувати вимоги щодо працевлаштування найманих працівників з обов’язковою сплатою усіх визначених платежів до бюджету. Та, на жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам законодавства.
В першу чергу, громадянам необхідно чітко усвідомлювати, що згода отримувати зарплату «в конвертах» може зіграти з ними злий жарт, позбавивши їх у майбутньому всіх соціальних гарантій.
А тим, хто використовує працю «сірих наймитів» варто пам’ятати про невідворотні наслідки порушень трудового законодавства.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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