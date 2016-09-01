За неоформлених працівників доведеться відповідати

Чернівецька ОДПІ вкотре нагадує, що за порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві; виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків, - загрожує штрафом у розмірі 30 мінімальних зарплат, встановлених законодавством на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (з 01.05.2016 – 43500 гривень).

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (за не оплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу тощо) передбачений штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат, встановлених законодавством на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно таке порушення (з 01.05.2016 – 14 500 гривень).

Порушуючи вимоги трудового законодавства, роботодавець, який не здійснює державних гарантій в мінімальних розмірах, пов’язаних з можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг, тобто не проводить індексацію зарплати, може отримати фінансовий штраф за кожного працівника, якому дохід не індексується.

З грудня 2015 року діє ще одна підстава для застосування штрафу у розмірі 10 мінімальних зарплат - це порушення прав і гарантій мобілізованих працівників (з 01.05.2016 cума штрафу складає 14 500 гривень).

Три розміри мінімальної зарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення застосовуються до роботодавців - порушників встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць або виплата їх не в повному обсязі (з 01.05.2016 - 4350 гривень).

За порушення інших вимог трудового законодавства передбачено застосування штрафу у розмірі 1 мінімальної заробітної плати (з 01.05.2016 – 1450 гривень).

Поряд із цим, значно посилено адміністративну відповідальність за зазначені порушення трудового законодавства.

Зокрема, статтю 41 Кодекс України про адміністративні правопорушення законодавець оновив ще у 2015 році, доповнюючи адміністративну відповідальність новим штрафом від 8500 до 17000 грн за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, допуск працівника - іноземця до роботи без дозволу. За інші порушення трудового законодавства передбачена адміністративна відповідальність від 510 до 1700 гривень. А за порушення прав і гарантій мобілізованих працівників - штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень.

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Звертаємо увагу, що до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором слід направити до територіального органу ДФС за місцем свого обліку як платника єдиного внеску повідомлення за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

Чернівецька ОДПІ, крім фіскального контролю, робить акцент на переконанні керівників підприємств чи підприємців виконувати вимоги щодо працевлаштування найманих працівників з обов’язковою сплатою усіх визначених платежів до бюджету. Та, на жаль, відносини між роботодавцями та найманими працівниками не завжди відповідають нормам законодавства.

В першу чергу, громадянам необхідно чітко усвідомлювати, що згода отримувати зарплату «в конвертах» може зіграти з ними злий жарт, позбавивши їх у майбутньому всіх соціальних гарантій.

А тим, хто використовує працю «сірих наймитів» варто пам’ятати про невідворотні наслідки порушень трудового законодавства.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ