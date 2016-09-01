Іпотечні кредити компенсували 34-ом чернівчанам

Цього року 34 мешканці столиці Буковини звернулись до Чернівецької ОДПІ, щоб отримати податкову знижку на витрати, понесені упродовж 2015 року на оплату відсотків за іпотечними кредитами. Загалом вони задекларували майже 131 тис. грн. ПДФО до повернення. Наразі найбільша сума, яку компенсувала держава за іпотеку – 13,6 тис. грн.
У результаті проведеного перерахунку, декларанти вже отримали на рахунки майже всю заявлену суму податкової пільги. Таким чином, держава допомогла щасливим власникам власного житла полегшити кредитний тягар.
Нагадаємо, що чернівчани мають право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, фактично сплачених таким позичальником протягом звітного податкового року.
Порядок визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки, регулюється ст. 175 Податкового кодексу України.
Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2015 року, податкову декларацію можуть подати упродовж усього 2016 року.
Для спрощення процедури подання декларації, в органах ДФС функціонує сервіс "Декларування oн-лайн", який міститься на веб-порталі Державної фіскальної служби. Завдяки сервісу, в системі реального часу, можна заповнити декларацію про майновий стан і доходи.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ