Діти буковинських військових з АТО побували в Хорватії на відпочинку

Завершилося перебування групи дітей з Чернівецької області, які відпочивали у дитячому таборі «Вараждин» на хорватському острові Раб.
Так, з 10 по 20 вересня 2016 року Чернівецька обласна державна адміністрація спільно з Посольством України в Республіці Хорватія організувала безкоштовний відпочинок та оздоровлення на Адріатичному узбережжі для 50-ти буковинських дітей з родин учасників АТО.
Зазначену гуманітарну акцію було реалізовано за фінансової підтримки Вараждинської жупанії, яка є областю-побратимом Чернівецької області та за сприяння мерії міст Вараждин та Загреб.
Під час відпочинку на Адріатиці українські діти мали нагоду ознайомитись з красою хорватського узбережжя, для них були організовані цікаві екскурсії. Крім цього, перебуваючи у Загребі, діти спільно з представниками Посольства вшанували пам’ять Тараса Шевченка. Вони поклали вінки до пам’ятника Великому Кобзареві, який встановлено на вулиці Українській у столиці Хорватії, прочитали твори відомого українського поета, виконували українські пісні.