Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.
Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:
Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
на полігоні «Прибан» відбудуться показові заняття з територіальної оборони. Транспорт до місця проведення занять надається, виїзд відбудеться від Чернівецької обласної державної адміністрації 27.09.2016 року о 09:30.
в конференц-залі №1 в готелі “Буковина” (вул. Головна, 141, м. Чернівці) відбудеться зустріч на тему: “Відкрита платформа єднання: куди і з ким рухається ДемАльянс”. Члени Правління ДемАльянсу розкажуть про те, як відбувається об’єднавчий процес, плани партії та цілі на найближче майбутнє, а також про плани з розвитку партійного осередку в м. Чернівці. Після цього вони дадуть відповіді на запитання.
В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція в.о. директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Юрія Півня на тему: "Стан призначення субсидій населенню області".
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді». У програмі ярмарку:
в студії Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за адресою вул. Івана Франка, 20 відбудеться презентація гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну». Під час заходу відбудеться:
На щопонеділковій прес-конференції міський голова розповів про своє бачення обрання серетаря міської ради.
Голова Чернівецької міської ради Олексій Каспрук сподівається, що лідер фракції «Рідне місто» Василь Продан на сесії міськради дотримається свого слова і діятиме згідно законодавства щодо обрання секретаря.
Проте, у міськраді з’явився новий «підписант» – Ростислав Білик. «Каже, що не знав, що тут сесії відбуваються, що його хтось шукає. Дуже сильно хворів, але бачу що вчора «Буковинську милю» пробіг», – прокоментував появу зниклого депутата міськради Олексій Каспрук.
Мер каже, що чітко розуміє кількість голосів у міськраді фракції «Рідне місто», а також родичів, друзів, бізнес-партнерів, підлеглих Василя Продана у інших партіях. Тому запропонував двом політичним партіям «Солідарність» та «Батьківщина» пропонувати кандидатуру на посаду секретаря міської ради.
«Я чітко розумію кількість голосів в Рідному місті, кількість голосів друзів, кумів, підлеглих , бізнес-партнерів Василя Продана в інших політичних силах. Картина була зрозуміла із самого початку. Все залежить від позиції двох політсил – від "Солідарності" та "Батьківщини". Я казав: «Хлопці, ви маєте досвід, можливість, давайте секретаря від "Солідарності", вона два рази спробувала. Від "Батьківщини" - не було спроб. Будуть підписи – це означає, що там за людину, яка була наглядачем за Чернівцями часів Януковича підпишуться представники "Свободи", "Самопомочі", "Батьківщини", "Солідарності". Це вже буде їхня дискусія із виборцями – чи готували вони їх до такого перебігу подій. Я говорив вже півроку тому : є Закон, є повноваження мера, депутатів. Будемо працювати. Продан – секретар? Ну повішу портрет Януковича у сесійній залі. Так, значить так. Списали на гноти революцію Гідності, АТО. Я ж не можу залізти в голову кожного депутата, попросити не брати політичний хабар», сказав міський голова Чернівців Олексій Каспрук.