На Буковині СБУ затримала фінансиста терористів

Зловмисника, який постачав бойовикам терористичної організації «ЛНР» готівку у великих масштабах, затримала на Буковині Служба безпеки України.
Для проведення своїх оборудок поплічник терористів заснував на тимчасово окупованих територіях спеціалізовану фінансову установу. Зловмисник перераховував безготівкові кошти, надані бойовиками, на територію України, де переводив їх у готівку та обмінював на російські рублі. Гроші на окуповану бойовиками частину Луганщини через територію РФ він доставляв особисто або через кур’єрів. Упродовж 2015 - 2016 років у такий спосіб він «конвертував» понад 34 мільйони гривень.
Під час обшуків в автомобілі та квартирі, де тимчасово мешкав зловмисник, співробітники СБ України вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб, 50 тисяч гривень та одну тисячу євро.
Також оперативники спецслужби спільно з Державною службою фінансового моніторингу заблокували на банківських рахунках затриманого понад один мільйон гривень.
Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчі дії тривають.
Прес-служба УСБУ в Чернівецькій області