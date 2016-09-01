27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:58
27 вересня

У Сокирянській ВК № 67 відбулися інформаційно-просвітницькі заходи присвячені дню народження Михайла Грушевського

10:53
27 вересня

За дітей податки сплачують батьки

10:52
27 вересня

За неоформлених працівників доведеться відповідати

10:51
27 вересня

Іпотечні кредити компенсували 34-ом чернівчанам

10:39
27 вересня

Діти буковинських військових з АТО побували в Хорватії на відпочинку

16:51
26 вересня

На Буковині голову антикорупційної комісії засудили за хабар

16:48
26 вересня

У Чернівцях відкривається виставка настінних розписів синагог Буковини

16:48
26 вересня

Роботодавці Буковини мають близько тисячі вакансій

15:46
26 вересня

До 4 років позбавлення волі засуджено «борця з корупцією», якого спіймали на хабарництві

15:37
26 вересня

Електронна взаємодія державних інформаційних ресурсів

15:36
26 вересня

Нові правила надання статусу учасника бойових дій

12:37
26 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 23 порушення митних правил

12:36
26 вересня

Доходи, нараховані самозайнятим особам, відображаємо у формі 1-ДФ

12:35
26 вересня

Орендодавці втрачають право на пільгу із земельного податку

12:34
26 вересня

У Чернівцях більше половини спрощенців - на другій групі

12:20
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди приватного виконавця

12:07
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди державного виконавця

11:40
26 вересня

Податковий інформаційний десант продовжує свою роботу на чернівецьких ринках

10:21
26 вересня

На Буковині у рамі платформи поїзда прикордонники виявили 1460 пачок цигарок

19:06
23 вересня

Патрульна поліція створила бюро знахідок

18:30
23 вересня

Чернівецькою місцевою прокуратурою захищено майнові права недієздатної особи

18:27
23 вересня

У Пенсфному фонді обговрили питання призначення та виплати пенсій на пільгових умовах

18:23
23 вересня

Фінансування виплати пенсій завершено

16:28
23 вересня

Плата за ліцензію до витрат підприємця – загальносистемника не включається

16:26
23 вересня

Люксові автобренди поповнили казну на 705,1 тис. грн.

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Брехуни на БуковиніПольща, Румунія і Угорщина розглядають варіант приєднан ...Нардеп Рибак і Борівці губернатора Буковини ФищукаБуковинка Лорак із сім’єю переселилась до МосквиВійна престолів містечкового політикуму. «Народний Фрон ...Василь Максимюк: «Аби добре жити, треба всім дружити»Конфлікт Парасюка і Вілкула після ефіру на телеканалі ...Батьки Плотницького наїлися грибів і померлиВнесено зміни до Правил дорожнього рухуЧернівецькою місцевою прокуратурою захищено майнові пра ...В Лужанах пенсіонер відстрілювався від шахраїв з рушни ...Інформація щодо надання відомостей з Єдиного державного ...Українці більше не будуть переводити годинники на літні ...У Пенсфному фонді обговрили питання призначення та випл ...«Допоможіть відкрити новий особовий рахунок!»
Що, Де, Коли
27 вересня о 9.30
на полігоні «Прибан» відбудуться показові заняття з територіальної оборони.
Транспорт до місця проведення занять надається, виїзд відбудеться від Чернівецької обласної державної адміністрації 27.09.2016 року о 09:30.
27 вересня о 10:00
в конференц-залі №1 в готелі “Буковина” (вул. Головна, 141, м. Чернівці) відбудеться зустріч на тему: “Відкрита платформа єднання: куди і з ким рухається ДемАльянс”.
Члени Правління ДемАльянсу розкажуть про те, як відбувається об’єднавчий процес, плани партії та цілі на найближче майбутнє, а також про плани з розвитку партійного осередку в м. Чернівці. Після цього вони дадуть відповіді на запитання.
27 вересня о 12.00
В обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція в.о. директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Юрія Півня на тему: "Стан призначення субсидій населенню області".

27 вересня о 12.00
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
У програмі ярмарку:
27 вересня о 14.00
в студії Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за адресою вул. Івана Франка, 20 відбудеться презентація гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну».
Під час заходу відбудеться:
27 вересня о 15.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука

29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Вересень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього

Сьогодні, 10:07 / Коментарів: 0
27 вересня - Воздвиження Чесного Хреста Господнього
Свято Воздвиження Животворящого Хреста Господнього встановлено на згадку про віднайдення та воздвиження Хреста Христового. Ця знаменна подія відбулася за імператора Костянтина Великого, який першим з римських імператорів припинив гоніння на християн.

Рівноапостольний імператор Костянтин, що, за допомогою Божою, отримав у трьох війнах перемогу над ворогами, побачив на небі Боже знамення - Хрест із написом: «Цим переможеш». Гаряче бажаючи відшукати Хрест, на якому був розіп'ятий Ісус Христос, Костянтин направив у Єрусалим свою матір - благочестиву царицю Олену.

Хоча свята цариця Олена до цього часу була вже в поважному віці, вона з натхненням взялася за виконання доручення.

Римські імператори-язичники намагалися повністю знищити спогади про священні місця, де, зокрема, постраждав за людей і воскрес Ісус Христос. Імператор Адріан наказав засипати в Єрусалимі землею Голгофу і Гріб Господній і на штучному пагорбі поставити капище язичницької богині Венери і статую Юпітера. На це місце збиралися язичники й робили ідольські жертвоприносини.

Розшукуючи Животворящий Хрест, цариця Олена розпитувала християн та іудеїв, але довгий час її пошуки залишалися безуспішними. Нарешті, їй вказали на одного старого єврея на ім'я Іуда, який повідомив, що Хрест заритий там, де стоїть капище Венери. Капище зруйнували і, звершивши молитву, почали копати землю.

Незабаром були виявлені Гроб Господній і неподалік від нього три хрести, дощечка з написом трьома мовами «Ісус Назарянин, Цар Іудейський", зроблена за наказом Пілата, і чотири цвяхи, що пронизували Тіло Господа.

Щоб дізнатися, на якому з трьох хрестів був розп'ятий Спаситель, Патріарх Макарій по черзі став підносити хрести один за іншим до важкохворої жінки. Від двох хрестів не відбулося ніякого чуда, коли ж поклали третій хрест, то вона в ту ж хвилину зцілилася. Сталося це вже тоді, коли тіло померлого чоловіка несли для поховання. Тоді стали покладати хрести на померлого, і коли поклали третій хрест, покійний ожив. Побачивши воскреслого, всі переконалися, що знайдено Животворящий Хрест.

Християни, що прийшли вшанувати Святий Хрест, просили святителя Макарія підняти, воздвигнути Хрест, щоб всі могли, хоча б здалеку, благоговійно споглядати Його. Тоді Патріарх і інші духовні особи почали високо піднімати Святий Хрест, а народ, співаючи: «Господи, помилуй», пошановував Чесне Древо.

У Константинополь свята Олена привезла з собою частину Животворящого Древа й цвяхи. Рівноапостольний імператор Костянтин повелів спорудити в Єрусалимі величний і великий храм на честь Воскресіння Христового, що включав у себе і Гріб Господній, і Голгофу. Храм будувався близько 10 років. Свята Олена не дожила до освячення храму - вона померла в 327 році. Храм був освячений 13 вересня 335 року. На наступний день, 14 вересня, встановлено було святкувати Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста.

На цьому Хресті і був розп'ятий Син Божий, що цілком "добровільно страждав", коли "Він узяв на Себе наші немочі і поніс наші хвороби". І там "ВІн укритий виразками був за гріхи наші і мучимий за беззаконня наші; покарання світу нашого було на Ньому, і ранами Його ми зцілилися. Усі ми блукали, як вівці, зведені були кожен на свою дорогу: і Господь поклав на Нього гріхи усіх нас" (Іс.53:4-7). Говорячи про значення цього "хреста Христового" в євангельскій проповіді, св. апостол Павло наголошує, що "слово про хрест - глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, - сила Божа" (1 Кор.1:17,18).

Причому Сам Ісус залишив такі заповідь і повеління Своїм учням та, загалом, усім членам новозавітньої Церкви Сходу і Заходу: "щоб усі були єдине" (Ін.17:21) та, "прагнучи зберігати [цю] єдність духу в союзі миру" (Еф.4:3), ось "ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому творінню. Хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде засуджений". Й при цьому таких - духовно дійсно "народжених згори" - правдивих і активних "віруючих супроводжуватимуть такі знамення: іменем Моїм виганятимуть бісів; говоритимуть новими мовами, братимуть змій; і якщо смертоносне щось вип'ють, не пошкодить їм; покладуть руки на недужих, і вони будуть здорові" (Мк.16:15-18; Ін.3:3,7). Крім того, в середовищі таких - проваджених Святим Духом - вірних "і будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші; старцям вашим будуть снитися сни, і юнаки ваші будуть бачити видіння" (Іоїл 2:28).

Святкування Воздвиження Церквою триває дев'ять днів: з вечора 13 вересня і до 21 вересня (по ст. ст.) або з вечора 27 вересня і до 5 жовтня (по нов. ст.). Посту слід дотримуватись у день Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього (14/27 вересня). У день Воздвиження дозволяється вживати їжу з рослинною олією (молочне, яйця і рибу їсти не можна).

У цей день, за народними прикметами відлітають масово журавлі. Інколи вони збиваються із дороги і кружляють на одному місці.
І ще вважається також, що цього дня “закривається земля”. Ключі від неї – у Бога. А все гаддя поспішає сховатися до Здвиження”. Тому застерігали цього дня не ходити до лісу. Під вечір на Воздвиження плазуни ховаються у землю і не з’являтимуться до Благовіщення – 7 квітня.
СХОЖІ НОВИНИ:
На могилі Бандери тепер новий освячений хрестЧервоний Хрест не готував гуманітарну допомогу від Росії Україні"Беркут" пустив православний хрест на дроваСьогодні - одне з 12 найбільших церковних свят: Воздвиження Хреста Господнь ...Народні прикмети на Воздвиження
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"