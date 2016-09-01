На Буковині відкрили пам’ятник Митрополиту Буковинському і Далмації Євгену Гакману

На Заставнівщині відкрили пам’ятник Митрополиту Буковинському і Далмації Євгену Гакману
25 вересня у селі Васловівці Заставнівського району відбулися урочистості з нагоди відкриття та освячення пам’ятника Митрополиту Буковинському і Далмації Євгену Гакману - пишуть Новини Буковини.
Представникам виконавчої, представницької влади області та автору пам’ятника – архітектору Віктору Ткачу було надано право зняти плахту з постаменту.
"Саме йому вдалося домогтися передачі і так нечисленних православних шкіл під управу православної консисторії. Окрім того, єпископ помітно розширив сферу використання української мови в церковних справах. Відкриття пам'ятника - важлива подія не лише для громади Заставнівщини, а й для всієї Буковини", - зазначив під час урочистостей керівник апарату обласної державної адміністрації Олег Стецевич.
Заупокійну літію відслужили Митрополит Буковинський і Чернівецький Данило УПЦ КП та Митрополит Буковинський і Чернівецький Мелетій УПЦ МП.