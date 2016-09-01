На Буковині голову антикорупційної комісії засудили за хабар

Шевченківський районний суд Чернівців засудив голову Глибоцького відділення ГО «Антикорупційна комісія Народної ради Чернівецької області» до 4 років 1 місяця позбавлення волі за отримання хабара 45 тис. грн.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Чоловік працював майстром лісу Верхньопетрівецького лісництва ДП «Сторожинецький лісгосп».
Доведено, що будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка наділена владою, використовуючи свій статус голови антикорупційної комісії, чоловік вимагав та одержав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 45 тис грн. за сприяння у виписці лісодеревини.
Крім цього, охоронець природи підбурив підприємця до надання неправомірної вигоди в сумі 21 тис. грн. для в.о. начальника відділу кадрової роботи та нагород апарату Чернівецької ОДА.
Після одержання зазначеної суми, зловмисник шахрайським способом заволодів 6 тис. грн., а решту намагався передати посадовцю.
Тож обвинуваченого засуджено до 4 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією в сумі 31 тис грн.
Джерело: ЗІК