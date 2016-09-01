У Чернівцях відкривається виставка настінних розписів синагог Буковини

2 жовтня цього року о 12 год. з нагоди Дня міста Чернівці та єврейського Нового року Рош-га-Шана Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини відкриває виставку та презентує виставковий каталог «Які ж гарні шатра твої, Якове… Настінні розписи синагог Буковини».
Виставка та каталог підготовлені в рамках проекту «Настінні розписи синагог Буковини: відкриваючи давню єврейську традицію». Метою проекту є ознайомлення жителів та гостей міста із самобутнім але малознаним явищем єврейської сакральної культури – настінним синагогальним малярством, а також привернення уваги суспільства до необхідності збереження тих його зразків, які, дивом дійшовши до наших днів, опинилися в нашому місті і регіоні перед загрозою назавжди бути втраченими.
Виставка триватиме продовж 2-16 жовтня у галереї «SweetArt – Знання» (вул. Штейнбарга, 23). Відтак виставка помандрує й іншими містами України, зокрема, у Харків, Київ, Дніпро. Ведуться перемовини про показ виставки у Румунії, а також в інших країнах ЕС.