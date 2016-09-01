Роботодавці Буковини мають близько тисячі вакансій

Як повідомляє в.о. директора обласного центру зайнятості Роман Криган на підприємствах Чернівецької області служба зайнятості пропонує сьогодні 953 актуальні вакансії із заробітними платами до семи тисяч гривень.
Зростання кількості вакансій на початку осені цього року сприяло тому, що навантаження на одне вільне робоче місце знизилося в 1,6 рази порівняно із минулим роком. Якщо на 1 вересня 2015 року в черзі на вільне робоче місце перебувало 11 безробітних, то сьогодні – всього 7 осіб.
Водночас на ринку праці й надалі спостерігається суттєвий дисбаланс між попитом та пропозицією на робочу силу в різних сферах зайнятості. Так, для представників робітничих професій навантаження на одне вільне робоче місце складає 4 особи, а для працівників сфери торгівлі і послуг – 6 осіб. Набагато вища конкуренція серед т.зв. «білих комірців» – державних службовців, керівників, менеджерів – 33 людини на одну вакансію. Найбільша потреба в безробітних цієї категорії - бухгалтери (9 вакансій), спеціалісти державної служби (7 вакансій), фармацевти (7 вакансій), вихователі дошкільних навчальних закладів (5 вакансій), програмісти (4 вакансії), секретарі (4 вакансії), менеджери та економісти (по 3 вакансії). «Також є потреба в лікарях стоматологах, терапевтах, психіатрах, рентгенологах, токсикологах», - зазначив Роман Криган.
Збільшення кількості вакансій на підприємствах області спричинило зростання обсягів працевлаштування – у січні-вересні 2016 року обласна служба зайнятості забезпечила роботою 7077 буковинців, що майже на 8% більше, аніж за такий саме період минулого року.