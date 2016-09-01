Президент Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військових шостої хвилі. Про це він написав у Facebook.
Додому повернуться близько 20 тисяч військовослужбовців.
За словами президента, військові, яких мобілізували минулого року, повернуться додому до кінця жовтня.
"Щойно буде звільнено останнього з "шостої хвилі", на фронті залишаться лише контрактники. Призовники за віком, як і тепер, не направлятимуться в зону АТО", - написав Порошенко.
Нагадаємо, у Генштабі повідомляли, що в рамках демобілізації зі Збройних сил України звільнять близько 20 тисяч військовослужбовців. Призову на строкову службу у жовтні -листопаді підлягають 14 тисяч громадян (з них 8 тисяч – до ЗСУ, 5 – до Національної гвардії і 1 тисяча до Державної спеціальної служби транспорту).
Раніше радник президента України та радник міністра оборони Юрій Бірюков заявляв, що у випадку різкої ескалації бойових дій на сході не виключено, що в Україні оголосять сьому хвилю мобілізації.
Джерело: Тиждень.ua