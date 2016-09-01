До 4 років позбавлення волі засуджено «борця з корупцією», якого спіймали на хабарництві

Шевченківський районний суд м. Чернівці підтримав позицію прокуратури Чернівецької області та засудив голову Глибоцького відділення ГО «Антикорупційна комісія Народної ради Чернівецької області», який працював майстром лісу Верхньопетрівецького лісництва ДП «Сторожинецький лісгосп», до 4 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією в сумі 31 тис. грн.
Доведено, що обвинувачений, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка наділена владою, використовуючи свій статус голови антикорупційної комісії, вимагав та одержав від приватного підприємця неправомірну вигоду в розмірі 45000 грн. за сприяння у виписці лісодеревини.
Крім цього, охоронець природи підбурив підприємця до надання неправомірної вигоди в сумі 21 тис. грн. для в.о. начальника відділу кадрової роботи та нагород апарату Чернівецької обласної державної адміністрації.
Після одержання зазначеної суми, зловмисник шахрайським способом заволодів 6 тис. грн., а решту намагався передати посадовцю.
Прес-служба прокуратури Чернівецької області