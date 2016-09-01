Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:51
26 вересня

На Буковині голову антикорупційної комісії засудили за хабар

16:48
26 вересня

У Чернівцях відкривається виставка настінних розписів синагог Буковини

16:48
26 вересня

Роботодавці Буковини мають близько тисячі вакансій

15:46
26 вересня

До 4 років позбавлення волі засуджено «борця з корупцією», якого спіймали на хабарництві

15:37
26 вересня

Електронна взаємодія державних інформаційних ресурсів

15:36
26 вересня

Нові правила надання статусу учасника бойових дій

12:37
26 вересня

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці ДФС зафіксовано 23 порушення митних правил

12:36
26 вересня

Доходи, нараховані самозайнятим особам, відображаємо у формі 1-ДФ

12:35
26 вересня

Орендодавці втрачають право на пільгу із земельного податку

12:34
26 вересня

У Чернівцях більше половини спрощенців - на другій групі

12:20
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди приватного виконавця

12:07
26 вересня

Визначено розміри основної винагороди державного виконавця

11:40
26 вересня

Податковий інформаційний десант продовжує свою роботу на чернівецьких ринках

10:21
26 вересня

На Буковині у рамі платформи поїзда прикордонники виявили 1460 пачок сигарет

19:06
23 вересня

Патрульна поліція створила бюро знахідок

18:30
23 вересня

Чернівецькою місцевою прокуратурою захищено майнові права недієздатної особи

18:27
23 вересня

У Пенсфному фонді обговрили питання призначення та виплати пенсій на пільгових умовах

18:23
23 вересня

Фінансування виплати пенсій завершено

16:28
23 вересня

Плата за ліцензію до витрат підприємця – загальносистемника не включається

16:26
23 вересня

Люксові автобренди поповнили казну на 705,1 тис. грн.

14:41
23 вересня

«Допоможіть відкрити новий особовий рахунок!»

14:38
23 вересня

«Хто допоможе прийняти будинок в експлуатацію?»

13:24
23 вересня

Українці більше не будуть переводити годинники на літній час

12:22
23 вересня

Тютюнові вироби й надалі лідирують серед товарів, що їх намагаються незаконно перемістити через кордон

11:20
23 вересня

Дотримуйтесь правил заповнення платіжних доручень

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
Вакансии
Загрузка…
работа в запорожье
работа в донецке
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Брехуни на БуковиніПольща, Румунія і Угорщина розглядають варіант приєднан ...Нардеп Рибак і Борівці губернатора Буковини ФищукаБуковинка Лорак із сім’єю переселилась до МосквиВійна престолів містечкового політикуму. «Народний Фрон ...Василь Максимюк: «Аби добре жити, треба всім дружити»Конфлікт Парасюка і Вілкула після ефіру на телеканалі ...Батьки Плотницького наїлися грибів і померлиВнесено зміни до Правил дорожнього рухуВ Лужанах пенсіонер відстрілювався від шахраїв з рушни ...Чернівецькою місцевою прокуратурою захищено майнові пра ...Інформація щодо надання відомостей з Єдиного державного ...«Допоможіть відкрити новий особовий рахунок!»Українці більше не будуть переводити годинники на літні ...У Пенсфному фонді обговрили питання призначення та випл ...
Що, Де, Коли
26 вересня о 15.00
в 202 кабінеті відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
27 вересня о 9.30
на полігоні «Прибан» відбудуться показові заняття з територіальної оборони.
Транспорт до місця проведення занять надається, виїзд відбудеться від Чернівецької обласної державної адміністрації 27.09.2016 року о 09:30.
27 вересня о 10:00
в конференц-залі №1 в готелі “Буковина” (вул. Головна, 141, м. Чернівці) відбудеться зустріч на тему: “Відкрита платформа єднання: куди і з ким рухається ДемАльянс”.
Члени Правління ДемАльянсу розкажуть про те, як відбувається об’єднавчий процес, плани партії та цілі на найближче майбутнє, а також про плани з розвитку партійного осередку в м. Чернівці. Після цього вони дадуть відповіді на запитання.
27 вересня о 12.00
вул. О. Кобилянської, 47, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка, обласне відділення Української бібліотечної асоціації організовує обласний ярмарок бібліотечних послуг «Це цікаво місцевій громаді».
У програмі ярмарку:
27 вересня о 14.00
в студії Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області за адресою вул. Івана Франка, 20 відбудеться презентація гейміфікованого освітнього проекту «Відкривай Україну».
Під час заходу відбудеться:
27 вересня о 15.00
у приміщенні товариства «Знання» за адресою вул. Штейнбарга, 23 відбудеться спільна прес-конференція народних депутатів України Максима Бурбака та Миколи Федорука

29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
Емоційна допомога
Емоційна допомога


Календар
«    Вересень 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Партнери

Нові правила надання статусу учасника бойових дій

Вчора, 15:36 / Коментарів: 0
Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 602 внесені зміни до Порядку надання статусу учасника бойових дій (далі – УБД) особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі – АТО), забезпеченні її проведення.
Значеними змінами встановлено наступні вимоги:
1. Статус УБД надається особам у разі залучення їх до проведення АТО на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.
Особам, які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією, а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), статус УБД надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної операції.
2. Підставою для надання особам статусу УБД є такі документи про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення:
- витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення АТО;
- витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління АТО або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління АТО в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення АТО (далі - витяги з наказів командирів оперативно-тактичних угруповань);
- документи про направлення у відрядження до районів проведення АТО або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
2.1. Для осіб, які залучалися до проведення АТО на строк менше ніж 30 календарних днів, — зазначені вище документи та витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів.
2.2. Для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), — зазначені вище документи та матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.
2.3. Для осіб, які проходять службу у військових частинах (підрозділах), які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення АТО, — витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення АТО та витяги з наказів командирів оперативно-тактичних угруповань про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління АТО в районах її проведення.
3. У разі коли місце постійної дислокації військової частини (підрозділу) розташоване безпосередньо у районі проведення АТО, документи для надання статусу УБД подаються командирами (начальниками) на розгляд комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після зарахування осіб до списків військової частини (підрозділу) чи призначення їх на відповідні посади.

Ірина Фокшек
в. о. начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
СХОЖІ НОВИНИ:
Порядок надання статусу учасника війни працівникам, які брали участь в АТОВстановлення статусу учасника війни працівникам, які брали участь в АТОДо порядку надання статусу учасника бойових дій внесені зміниПерелік документів для надання статусу учасника бойових дій, особам які бра ...Хто отримає статус учасника бойових дій у зоні АТО
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"