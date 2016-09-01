Нові правила надання статусу учасника бойових дій

Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 602 внесені зміни до Порядку надання статусу учасника бойових дій (далі – УБД) особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі – АТО), забезпеченні її проведення.

Значеними змінами встановлено наступні вимоги:

1. Статус УБД надається особам у разі залучення їх до проведення АТО на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.

Особам, які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією, а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), статус УБД надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної операції.

2. Підставою для надання особам статусу УБД є такі документи про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення:

- витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення АТО;

- витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління АТО або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління АТО в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення АТО (далі - витяги з наказів командирів оперативно-тактичних угруповань);

- документи про направлення у відрядження до районів проведення АТО або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

2.1. Для осіб, які залучалися до проведення АТО на строк менше ніж 30 календарних днів, — зазначені вище документи та витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів.

2.2. Для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), — зазначені вище документи та матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

2.3. Для осіб, які проходять службу у військових частинах (підрозділах), які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення АТО, — витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення АТО та витяги з наказів командирів оперативно-тактичних угруповань про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління АТО в районах її проведення.

3. У разі коли місце постійної дислокації військової частини (підрозділу) розташоване безпосередньо у районі проведення АТО, документи для надання статусу УБД подаються командирами (начальниками) на розгляд комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після зарахування осіб до списків військової частини (підрозділу) чи призначення їх на відповідні посади.



Ірина Фокшек

в. о. начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

