Брехуни на Буковині

З джерел, яким ми довіряємо, вдалося отримати розлогого листа представникам ЄС, США та Канади в Україні, Посольству ЄС в Україні, Представництву ОБСЄ в Україні, підписаного окремими громадськими діячами з румунських товариств та організацій Чернівецької області.У цьому листі вони звели наклеп на Українську державу, уряд і нашу владу.Аби не переповідати те, про що пишуть ці люди, ми надаємо лист без скорочень.Після такого листа не хочеться дипломатичними термінами і словами говорити з наклепниками. Вони – БРЕХУНИ.Адже в Україні і на Буковині зараз відбуваються процеси реформування українських шкіл. І не залежно від того, якою мовою викладають у них: українською, румунською, угорською і т. д. Тому не можна так грубо і брехливо підміняти процес шкільної реформи з ущемленням прав румуномовної громади Чернівецької області.Далі більше, автори пишуть, що румунські школи після війни були українізовані. І називають навіть україномовні села Великий Кучурів, Чагор, Комарівці, Михальча, Панка, Сторожинець, Шишківці та ін.. де викладання ведеться українською.А якою мовою повинно викладатися в українському селі, де більше 90 відсотків українців?У селі Панка взагалі немає румунів. Там живуть українці і поляки. Невже за логікою брехунів і там треба румуномовну школу?Повторюємо, ми не вживаємо до цих БРЕХУНІВ дипломатичних виразів.Далі більше: ці брехуни говорять, що у Чернівецькій області нема керівників-румунів. Наводять за приклад ОДА, де серед заступників – жодного етнічного румуна. І у той же час нібито не помічають, що цілий голова Чернівецької обласної ради – румун. Він цим гордиться. Серед депутатів облради щонайменше 25-28 відсотків румунів. Чи не у кожному румуномовному селі голова і депутати – румуни.А тепер перейдімо кордон з Румунією. Там проживає щонайменше 200000 українців. І нема жодної української школи, жодного примаря-українця, не те, що голови чи заступника голови повітової ради.Навіщо цим брехунам такі листи?! І саме у той час, коли на Сході України Путін та його фашисти розв’язали війну під надуманим процесом захисту російськомовного населення Донбасу.Цією брехнею Терицану, Бику, Зегря, Тома, Герман, Левчик нічого доброго не зробили ні для Румунії ні для України.Навпаки, вони спробували розхитати таку делікатну і болючу для всіх націй сферу міжетнічних і міжнаціональних стосунків.Для чого вони це зробили? Кому на догоду?Сподіваємося, що відповідь на ці питання дадуть владні та компетентні структури обох країни – Румунії та України.