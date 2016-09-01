У Чернівцях зніматимуть фільм про Голокост

У Чернівцях з 25 вересня стартують зйомки українського фільму про Голокост «Жираф».
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив колишній директор кінотеатру «Чернівці» Руслан Прокоп’єв.
«За сюжетом дія фільму розгортається в 1939-1945 рр. на території України. Йдеться про єврейську родину, яка зазнала страждань під час Голокосту. Основна сюжетна лінія фільму будується на спогадах восьмирічної дівчинки, головної героїні фільму», – написав він.
Зйомки відбуватимуться у Чернівцях, в старій частині міста на вулицях Шевченка, Мікули, Фучика та Головній.
Джерело: ЗІК