Буковинка Лорак із сім’єю переселилась до Москви

Скандальна українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно засвітилася на весіллі сина російського олігарха Олександра Чигиринського, та її сім’я придбали квартиру в Москві.
Про це в програмі Світське життя сказав її чоловік, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу.
«Так, придбали квартиру. Машину придбали. Є водій, є охорона, є менеджмент. Я відкрив свою компанію там, теж чимось займаюся», – повідомив Мурат.
При цьому він підкреслив, що купівля зовсім не означає, що сім’я покинула Україну.
«У нас Туреччина є домом, Москва є домом, Україна – є домом. Хочу зараз купувати будинок в Іспанії, є вигідна пропозиція. Я хочу влітку з донькою бути там, бо мені подобається клімат», – пояснив він.
Джерело: http://zik.ua/news/2016/09/24/ani_lorak_iz_simieyu_pereselylas_do_moskvy_892272